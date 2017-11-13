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13.11.2017 14:34 Разрешение на перепланировку теперь можно получить в МФЦ Вести-Тула





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Получить такое решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения теперь можно в МФЦ Тулы, то есть можно выбрать удобное для вас отделение, время приема и получить услугу в одном месте в оговоренный срок. Подробности - на сайте администрации города в разделе «Муниципальные услуги».



Снести перегородку в квартире или достроить второй этаж в частном доме теперь легче - по крайней мере, на пути согласования перепланировки стало меньше очередей и бумаг.Получить такое решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения теперь можно в МФЦ Тулы, то есть можно выбрать удобное для вас отделение, время приема и получить услугу в одном месте в оговоренный срок. Подробности - на сайте администрации города в разделе «Муниципальные услуги».

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