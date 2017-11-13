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НОВОСТИ | Общество



13.11.2017 14:26 Из станции «Мордвес» сделали историко-культурный центр
Вести-Тула

Из станции «Мордвес» сделали историко-культурный центр

| фото |
Не просто железнодорожная станция, а историко-культурный центр. На минувшей неделе такие метаморфозы коснулись сразу двух станций – в Кимовске и в Венёвском районе. Последняя – станция «Мордвес» – посвящена 180-летию железных дорог России. Её торжественно открыли в субботу. Комплекс включает в себя тематическую экспозицию в здании вокзала и музей под открытым небом с железнодорожной техникой.

Главный инженер Московской железной дороги Сергей Вязанкин рассказал, что «в 2001 году был открыт центр на станции «Ясная Поляна» (которая сегодня называется «Козлова Засека») по инициативе МЖД. Дальше пошли станции «Скуратово», «Чернь», «Ясногорск», «Жданка», «Венёв» и так далее. Сегодня открыли тринадцатую станцию. 9 числа открылась станция «Кимовск». На таких станциях всегда идеальная чистота, порядок».

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, «губернатор Алексей Дюмин на открытии станции в Кимовске сказал, что Тула – единственный регион, где в малых городах и поселениях существуют такие станционные музеи. Это тринадцатая станция. Думаю, что Тульское отделение на этом не остановится».
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