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13.11.2017 12:24 В Щёкинском районе в ДТП попало маршрутное такси Вести-Тула





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Именно она, по предварительным данным сотрудников ГИБДД, двигаясь в сторону поселка Первомайский, не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу, где и столкнулась с маршруткой. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают личности пострадавших и организуют безопасное дорожное движение на данном участке дороги.



Сегодня в 8.40 на 5 километре автодороги Щекино-Селиваново столкнулись пассажирская «ГАЗель», которая следовала по маршруту 151К, и «Сузуки Лиана». Имеются пострадавшие - четыре пассажира микроавтобуса и девушка - водитель легковушки.Именно она, по предварительным данным сотрудников ГИБДД, двигаясь в сторону поселка Первомайский, не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу, где и столкнулась с маршруткой. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают личности пострадавших и организуют безопасное дорожное движение на данном участке дороги.

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