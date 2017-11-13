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НОВОСТИ | Общество



13.11.2017 11:50 В Туле открылась выставка робототехники
Татьяна Голубова

В Туле открылась выставка робототехники

| фото |
Они разговаривают, летают, играют в шахматы, могут убрать дом или присмотреть за детьми. Интеллект у них хоть и искусственный, зато польза самая настоящая.

Большинство экземпляров на выставке - уникальны. Вот, например, уже знакомая многим Кики – первый в стране робот с расширенным функционалом вербального и невербального общения. Кики всегда выслушает, поймет, совет нужный даст, ну и как же тут без душевных объятий.

Веселье весельем, а основная задача все-таки - предложить идеи для решения повседневных проблем. А с этим здесь точно преуспели: машины любезно приготовят вам еду, вынесут мусор и даже сделают с ребенком уроки.

А пока роботы работают официантами, курьерами, заводят друзей, одним словом, медленно, но верно осваиваются в нашем, человеческом мире, люди наоборот погружаются в электронное пространство.

Ученые уверены: совсем скоро у каждого из нас будет свой личный робот, который не только возьмет на себя бытовые проблемы, но и станет настоящим другом.

Если восстание машин и произойдет, то начнется оно точно с этой выставки. Увидеть высокотехнологичное будущее своими глазами можно в месте с символичным названием «Фабрика будущего».
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