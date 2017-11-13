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13.11.2017 11:30 В Туле может появиться «Новая Россия» Вести-Тула





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Как объясняет мастер, он представил образ тысячелетней истории страны в современном облике. Это хранительница свободы, могущества, достоинства, благородства и красоты. Лик статуи скульптор готов создать любой и предлагает найти его среди тулячек, которые могли бы стать олицетворением современной России.



«У нее нет меча, а есть щит, которым она только защищается. Россия – не агрессор. Я показываю её молодую, красивую, цветущую, достойную и благородную защитницу», - рассказал скульптор Василий Селиванов.



По словам президента Фонда сохранения культурного наследия «Русский витязь» Дмитрия Лысенкова, «у нас была мысль расположить памятник в низине, у моста. Там 16-метровая фигура смотрелась бы хорошо, но мы понимаем, что местной власти и жителям виднее, поэтому готовы рассматривать любую точку на карте в городе, но чтобы это получился один из символов Тулы».



К 500-летию Тульского кремля в областной столице может появиться солидный монумент с амбициозным названием «Новая Россия». Проект предложен Фондом сохранения культурного наследия «Русский витязь», скульптор Василий Селиванов уже создал эскизный вариант.Как объясняет мастер, он представил образ тысячелетней истории страны в современном облике. Это хранительница свободы, могущества, достоинства, благородства и красоты. Лик статуи скульптор готов создать любой и предлагает найти его среди тулячек, которые могли бы стать олицетворением современной России.«У нее нет меча, а есть щит, которым она только защищается. Россия – не агрессор. Я показываю её молодую, красивую, цветущую, достойную и благородную защитницу», - рассказал скульптор Василий Селиванов.По словам президента Фонда сохранения культурного наследия «Русский витязь» Дмитрия Лысенкова, «у нас была мысль расположить памятник в низине, у моста. Там 16-метровая фигура смотрелась бы хорошо, но мы понимаем, что местной власти и жителям виднее, поэтому готовы рассматривать любую точку на карте в городе, но чтобы это получился один из символов Тулы».





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