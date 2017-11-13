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НОВОСТИ | Общество



13.11.2017 11:16 Автоинспекторы накажут за отсутствие знака «Ш»
Вести-Тула

Автоинспекторы накажут за отсутствие знака «Ш»

| фото |
Снег пока только пугает, не ложится, так что переобули свои машины еще не все тульские автолюбители. Но скоро, утверждают синоптики, снежная буря может и грянуть. И теперь в нагрузку к шиповке на колесах нужно приобрести знак «шипованная резина» на заднее стекло или бампер. За его отсутствие сотрудники дорожно-патрульной службы могут просто предупредить, а могут и наказать рублем - штраф 500 рублей.

Мотивация такая - с шиповкой тормозной путь у машины короче, и водители, едущие сзади, должны быть об этом предупреждены. Многие водители, опрошенные нашим корреспондентом, логики в этом не видят. Однако закон есть закон. Пока, по словам сотрудников ГИБДД, инспекторы выписывают, в основном, предупреждение. Тем более что еще пару недель назад стать законопослушным было непросто - знаки раскупали моментально, и в тульских магазинах так просто его было не найти. А цена простой наклейки была разбросана от 8 рублей до 100. Оказалось, что даже знак, нарисованный фломастерами, вполне подойдет, если сделан по ГОСТу.

Как рассказала руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Елена Шалагинова, «длина стороны треугольника - 20 сантиметров, ширина этих кантов должна быть 2 сантиметра. Ничто не мешает людям самостоятельно изготавливать эти знаки, главное, чтобы все параметры, установленные ГОСТом, были выдержаны».
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