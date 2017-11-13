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НОВОСТИ | Экономика



13.11.2017 11:03 Алексей Дюмин рассказал о Тульской области крупнейшим бизнесменам Европы
Виталий Моторин

Алексей Дюмин рассказал о Тульской области крупнейшим бизнесменам Европы

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То, что Тульская область - земля силы и таланта, иностранным предпринимателям объяснили дословно и на английском. Специально созданные фильмы и стенды повествуют о том, почему в Тульской области выгодно вести бизнес.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Савва Шипов отметил, что «Тульская область - это уникальный регион, один из самых активных, который старается быть на острие федеральной повестки с точки зрения внедрения современных методов управления и выстраивания гибких качественных отношений с инвесторами».

Сама эта встреча проходила в здании министерства экономического развития на Тверской-Ямской. Ее участники - представители Ассоциации европейского бизнеса, которая объединяет более 500 зарубежных компаний, уже работающих на территории России. Алексей Дюмин заявил, что Тульской область есть, что им предложить: «У нас достаточно хорошая логистика, льготы, кадры, география региона. От результатов встреч, переговоров мы ждем конкретных бизнес-проектов, которые будем реализовывать на территории региона».

5,5 процентов в год - именно с такой скоростью, по прогнозам экспертов, будет расти экономика нашего региона. Существенный скачок в развитии, к примеру, сделало сельское хозяйство Тульской области, приросшее мощными животноводческими комплексами. Строятся и производства в области металлургии и химической промышленности. Те, кто уже инвестировал в наш регион, сегодня поделились своим опытом.

Директор компании «Проктер энд Гэмбл» Андрей Башкиров: «Мы уверены, что бизнес-потенциал Тульской области огромен и не реализован полностью».

Генеральный директор компании «Ассоциация европейского бизнеса» Франк Шауфф: «После этой встречи, я уверен, наше сотрудничество с Тульской областью успешно продолжится».

При этом предлагаемые Правительством Тульского региона условия - одни из самых выгодных в России. В особой экономической зоне «Узловая» в первые годы работы новых предприятий транспортный налог, налог на землю, имущество и прибыль равны нулю. У Тульской области – четвертое место в национальном инвестиционном рейтинге России. Регион в числе 15 регионов, где выгодно вести бизнес, по мнению самих предпринимателей.
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