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13.11.2017 10:47 Как проходит рабочий день участкового? Алексей Еремин





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По дороге старший участковый Гольтяков рассказывает, что за годы службы работу свою не разлюбил, к своему району привязался: контингент разный, но уже родной.



Одно из неотъемлемых направлений работы участкового - профилактические рейды, в ходе которых проверяется контингент, состоящий на учёте, первым делом - ранее судимые. Как правило, своих подопечных участковые знают в лицо, ведь встречаться с ними приходится часто, чтобы вести долгие разъяснительные беседы.



Официально на одного анискина приходится несколько сотен человек. На деле же оказывается гораздо больше. «Семью мало дома видишь. Уже привыкли, понимают», - рассказывает участковый Сергей Алдошкин.



Примерно в таком ритме, а чаще всего бывает и посложней, проходит каждый рабочий день участкового. Служба непростая и даже опасная, поэтому далеко не всякому под силу.



Так, в Туле в январе этого года после семейной ссоры мужчина взял в заложники двухлетнего ребёнка и его мать. Участковый Сергей Донюшкин после недолгих переговоров убедил мужчину отпустить малыша, однако сам дебошир сдаваться полицейским был не намерен и бросился на них с ножом. Участковый применил табельное оружие.



«Коллектив у нас молодой, но работоспособный. Люди с душой подходят к выполнению своих служебных обязанностей», - рассказал Донюшкин.



Пусть участкового не всегда видно, это не значит, что он не работает. Он где-то там, на участке, ведёт очередную беседу, разнимает драку, помогает разрешать споры, борется за наш с вами спокойный сон. Участковый - не просто полицейский. Это, прежде всего человек, как правило, добрый, отзывчивый и участливый.



В Зареченском отделе полиции работа кипит с раннего утра. Участковые вооружаются, записывают свежие ориентировки. После «разбора полётов» в кабинете начальника Сергей Алдошкин и Антон Гольтяков отправляются на объезд своих территорий, часть из которых у полицейских смежная.По дороге старший участковый Гольтяков рассказывает, что за годы службы работу свою не разлюбил, к своему району привязался: контингент разный, но уже родной.Одно из неотъемлемых направлений работы участкового - профилактические рейды, в ходе которых проверяется контингент, состоящий на учёте, первым делом - ранее судимые. Как правило, своих подопечных участковые знают в лицо, ведь встречаться с ними приходится часто, чтобы вести долгие разъяснительные беседы.Официально на одного анискина приходится несколько сотен человек. На деле же оказывается гораздо больше. «Семью мало дома видишь. Уже привыкли, понимают», - рассказывает участковый Сергей Алдошкин.Примерно в таком ритме, а чаще всего бывает и посложней, проходит каждый рабочий день участкового. Служба непростая и даже опасная, поэтому далеко не всякому под силу.Так, в Туле в январе этого года после семейной ссоры мужчина взял в заложники двухлетнего ребёнка и его мать. Участковый Сергей Донюшкин после недолгих переговоров убедил мужчину отпустить малыша, однако сам дебошир сдаваться полицейским был не намерен и бросился на них с ножом. Участковый применил табельное оружие.«Коллектив у нас молодой, но работоспособный. Люди с душой подходят к выполнению своих служебных обязанностей», - рассказал Донюшкин.Пусть участкового не всегда видно, это не значит, что он не работает. Он где-то там, на участке, ведёт очередную беседу, разнимает драку, помогает разрешать споры, борется за наш с вами спокойный сон. Участковый - не просто полицейский. Это, прежде всего человек, как правило, добрый, отзывчивый и участливый.







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