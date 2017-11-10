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10.11.2017 18:58 Основу молодежной сборной по голболу составляют тульские мальчишки София Гафарова





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А слух и броски у этих ребят что надо. Еще ни одной юношеской сборной страны, кроме тульской, не удавалось выиграть Чемпионат России три раза подряд. Более того, в команде российской сборной из трех игроков – двое туляков. И в этом году на юниорском первенстве мира наши мальчишки взяли «бронзу», оказавшись единственной европейской командой в тройке призеров.



«Ко мне все ребята пришли, что называется «с улицы». Вначале были большие проблемы с дисциплиной. За четыре года они проделали очень большой путь», - говорит тренер-преподаватель ДЮСШ «Восток» Олег Белошенко.



Основа российской молодежной сборной и будущее мужской – Михаил Егоров и Артем Скотников. Миша постарше, ему 19, он капитан команды, центровой игрок. Артему 16, он крайний левый игрок и нападающий. Но в каждый из них на площадке может играть на любой позиции. И забивать за игру до 10 мячей. Это много.



Тульская сборная старается выступать во всех турнирах, чтобы набивать руку, уметь играть с любым противником. А между соревнованиями идет борьба с собой. Тренировки и силовая подготовка. В спортивном, тренажерном залах, в бассейне. Ведь впереди задача – подтвердить лидерство в Чемпионате России по голболу и выступить за страну на Паралимпиаде.



Подобно совам в темноте шустро ориентируются эти парни, выбравшие голбол. Это игра для слабовидящих. Но чтобы уравнять возможности игроков, каждый надевает светонепроницаемую маску. Игра проходит в прямом смысле вслепую.А слух и броски у этих ребят что надо. Еще ни одной юношеской сборной страны, кроме тульской, не удавалось выиграть Чемпионат России три раза подряд. Более того, в команде российской сборной из трех игроков – двое туляков. И в этом году на юниорском первенстве мира наши мальчишки взяли «бронзу», оказавшись единственной европейской командой в тройке призеров.«Ко мне все ребята пришли, что называется «с улицы». Вначале были большие проблемы с дисциплиной. За четыре года они проделали очень большой путь», - говорит тренер-преподаватель ДЮСШ «Восток» Олег Белошенко.Основа российской молодежной сборной и будущее мужской – Михаил Егоров и Артем Скотников. Миша постарше, ему 19, он капитан команды, центровой игрок. Артему 16, он крайний левый игрок и нападающий. Но в каждый из них на площадке может играть на любой позиции. И забивать за игру до 10 мячей. Это много.Тульская сборная старается выступать во всех турнирах, чтобы набивать руку, уметь играть с любым противником. А между соревнованиями идет борьба с собой. Тренировки и силовая подготовка. В спортивном, тренажерном залах, в бассейне. Ведь впереди задача – подтвердить лидерство в Чемпионате России по голболу и выступить за страну на Паралимпиаде.















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