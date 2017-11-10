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|10.11.2017 18:40 В Тулу приехал легендарный советский пловец
|"Вести-Тула"
Сегодня Тула встречает Владимира Сальникова, - легендарного советского пловца, четырёхкратного Олимпийского чемпиона, а ныне - президента Всероссийской федерации плавания.
Обширная программа двухдневного визита началась с посещения Тульского государственного университета, где Владимир Сальников встретился и пообщался с преподавателями, тренерами и студентами института педагогики, спорта и туризма.
«Чтобы чего-либо добиться, нужно этого очень сильно захотеть. – Говорит Владимир Сальников. – Если чего-то не особо желаешь, то всегда будут возникать какие-то помехи и так далее».
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