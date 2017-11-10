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10.11.2017 16:26 В Туле открылась выставка, рассказывающая о КБП и Шипунове "Вести-Тула"





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«Мы открываем выставку, посвященную 90-летию КБП и 90-летию Аркадия Шипунова. История подарила нам глубочайший символизм этих двух дат, их сочетание, их взаимосвязь. – Говорит директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина. – Невозможно представить судьбу легендарного предприятия в отрыве от судьбы лидера Конструкторского бюро приборостроения. Большое место на выставке отведено рассказу о жизни, творчестве Аркадия Шипунова».



В Тульском музее оружия начала свою работу новая выставка. В экспозиции представлены личные вещи выдающегося конструктора-оружейника Аркадия Шипунова. Кроме того выставка раскрывает и историю одного из ведущих оборонных предприятий России - КБП. Посетители увидят подарочное оружие Аркадия Георгиевича, его рабочий стол, канцелярские принадлежности и редкие фотографии.«Мы открываем выставку, посвященную 90-летию КБП и 90-летию Аркадия Шипунова. История подарила нам глубочайший символизм этих двух дат, их сочетание, их взаимосвязь. – Говорит директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина. – Невозможно представить судьбу легендарного предприятия в отрыве от судьбы лидера Конструкторского бюро приборостроения. Большое место на выставке отведено рассказу о жизни, творчестве Аркадия Шипунова».









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