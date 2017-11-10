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НОВОСТИ | Общество



10.11.2017 15:56 Военные оценили возможности новейшей машины химразведки
Виктроия Данилина



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Сейчас машина едет по полю. А в боевых условиях может как весь десант - с неба на землю в бой. Новая РХМ-5М еще не поступила в части, а рязанские военные уже оценили технику будущего. В качестве управления здесь служит штурвал. – Рассказывает механик-водитель Александр Дубров. - В связи с этим, машина — легкоуправляемая. Также здесь установлена панель приборов и бортовой компьютер, поэтому механику-водителю очень удобно наблюдать за показаниями датчиков».

Если для водителя главное - удобство, то для командиров - сочетание унификации и уникальности. С одной стороны разведывательная машина создана на основе базового шасси БТР-МДМ, знаменитой «Ракушки». «Топливо — однотипное, дизельное. Переход вооруженных сил на одно топливо — это положительный момент. Ремонтная база тоже одна теперь для всех подразделений становится», - говорит начальник службы радиационной, химической и биологической защиты рязанского 137 гвардейского парашютно-десантного полка Сергей Малоземов.

Предыдущая РХМ-5 и эта версия, модернизированная 5М, разработаны специально для воздушно-десантных войск. Быстрая, маневренная, она способна выполнять боевые задачи сразу после десантирования. Экипаж надежно защищен броней. А технической начинке позавидует иная лаборатория. Благодаря этим датчикам машина определяет массу параметров: скорость ветра, температуру воздуха, атмосферное давление, причем в динамике, что позволяет военнослужащим контролировать ситуацию и прогнозировать развитие погодных условий. Часть вооружения экипаж использует для внешних замеров.

Наличие отравляющих веществ в воздухе электроника способна обнаруживать на расстоянии до трех километров. Данные переносятся на электронную карту местности и передаются в автоматизированную систему управления войсками. А в случае радиационной, химической или биологической атак, экипаж запускает ракету-оповещение. Уже в следующем начнутся серийные поставки новой машины.
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