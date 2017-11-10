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10.11.2017 15:37 Налоговики открыли тулякам двери "Вести-Тула"





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Как рассказала исполняющая обязанности начальника инспекции ФНС России по Центральному району Тулы Алена Немтинова, «…в дни открытых дверей налогоплательщики смогут получить информацию о сроках уплаты имущественных налогов, подать заявление об уточнении своих обязательств в случае неточности или ошибки в налоговых уведомлениях. Кроме того, каждый налогоплательщик сможет подать заявление о предоставлении льготы».

Осталось ровно 20 дней - до 1 декабря россиянам нужно успеть оплатить имущественный налог. В связи с этим налоговые инспекции региона проводят ежегодную акцию «День открытых дверей». Сегодня до 20 часов, а завтра, в субботу – с 10 до 15.Как рассказала исполняющая обязанности начальника инспекции ФНС России по Центральному району Тулы Алена Немтинова, «…в дни открытых дверей налогоплательщики смогут получить информацию о сроках уплаты имущественных налогов, подать заявление об уточнении своих обязательств в случае неточности или ошибки в налоговых уведомлениях. Кроме того, каждый налогоплательщик сможет подать заявление о предоставлении льготы».











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