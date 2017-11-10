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10.11.2017 15:02 Туляки собрали средства на реставрацию старинного рояля Вести-Тула





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По легенде рояль был подарен самой Надеждой Крупской. Точную дату производства установить не удалось, но специалисты уверяют, что инструменту далеко за сто лет, поскольку фирма Карла Гётце производила инструменты в Санкт-Петербурге с середины 19 века. Реставраторам удалось вернуть былое изящество и богатство роялю. К счастью, сохранилась и механика, поэтому после ремонта и настройки инструмент получил полноценное звучание.



По словам заместителя директора Тульской областной филармонии по творческим вопросам Якова Соловьёва, «звук этого инструмента не похож на другие. У него в хорошем смысле матовый звук, очень красивые, изящные, наполненные басы».



При поддержке туляков в филармонии проходит акция «Виолончель за 12 недель». На желанный инструмент для возрожденного Тульского симфонического оркестра осталось собрать треть суммы - полмиллиона. Виолончели почти сто лет, но больше ценности ей придаёт имя создателя, легендарного российского мастера струнных инструментов Тимофея Подгорного.



«Очень насыщенный бас, пробивает огромные залы – я уже успел поиграть в Большом зале консерватории, в зале филармонии, в колонном зале, малом зале консерватории. Все отметили, что очень ровный хороший инструмент», - рассказал дирижёр, солист Тульского филармонического симфонического оркестра Владислав Белоусов.



Туляки спасли старинный белый рояль, собрав на его реставрацию более 100 тысяч рублей. Сейчас он красуется в музейном зале Дворянского собрания, где проходят концерты-экскурсии и камерные вечера. В полуразрушенном состоянии инструмент передали из поликлиники №3 девятой городской больницы. Как он туда попал, остаётся загадкой.По легенде рояль был подарен самой Надеждой Крупской. Точную дату производства установить не удалось, но специалисты уверяют, что инструменту далеко за сто лет, поскольку фирма Карла Гётце производила инструменты в Санкт-Петербурге с середины 19 века. Реставраторам удалось вернуть былое изящество и богатство роялю. К счастью, сохранилась и механика, поэтому после ремонта и настройки инструмент получил полноценное звучание.По словам заместителя директора Тульской областной филармонии по творческим вопросам Якова Соловьёва, «звук этого инструмента не похож на другие. У него в хорошем смысле матовый звук, очень красивые, изящные, наполненные басы».При поддержке туляков в филармонии проходит акция «Виолончель за 12 недель». На желанный инструмент для возрожденного Тульского симфонического оркестра осталось собрать треть суммы - полмиллиона. Виолончели почти сто лет, но больше ценности ей придаёт имя создателя, легендарного российского мастера струнных инструментов Тимофея Подгорного.«Очень насыщенный бас, пробивает огромные залы – я уже успел поиграть в Большом зале консерватории, в зале филармонии, в колонном зале, малом зале консерватории. Все отметили, что очень ровный хороший инструмент», - рассказал дирижёр, солист Тульского филармонического симфонического оркестра Владислав Белоусов.





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