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10.11.2017 12:46 Губернатор поздравил тульских полицейских на параде в кремле Вести-Тула





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Тульских стражей порядка поздравил глава региона Алексей Дюмин: «Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел. Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы стоите на страже закона, порядка и справедливости, обеспечиваете безопасность и спокойствие наших граждан. Благодарю вас за мужество и верность долгу, за готовность в любой момент прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Особые слова благодарности сегодня нашим ветеранам, которые до сих пор находятся в строю и делятся своим бесценным опытом с молодыми сотрудниками. Долгих лет вам жизни! Спасибо за службу и труд!».



Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны органов внутренних дел. В Доме Дворянского собрания проходит праздничный концерт и награждение особо отличившихся по службе. А утром на Соборной площади кремля прошёл парад полицейского гарнизона.Тульских стражей порядка поздравил глава региона Алексей Дюмин: «Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел. Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы стоите на страже закона, порядка и справедливости, обеспечиваете безопасность и спокойствие наших граждан. Благодарю вас за мужество и верность долгу, за готовность в любой момент прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Особые слова благодарности сегодня нашим ветеранам, которые до сих пор находятся в строю и делятся своим бесценным опытом с молодыми сотрудниками. Долгих лет вам жизни! Спасибо за службу и труд!».





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