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10.11.2017 11:25 Бойцы СОБРа отметили профессиональный праздник на полигоне Вести-Тула





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Борьба с экстремизмом и терроризмом, освобождение заложников, задержание особо опасных преступников - все это входит в задачи специального отряда быстрого реагирования. Учения СОБРа максимально приближены к реальным боевым условиям, здесь оттачивается мастерство стрельбы и планирования тактических операций.



Командир тульского отряда отметил, что попасть в СОБР совсем не просто: «Случайных людей в подразделении не бывает. Службе предшествует жесткий отбор кандидатов, который включает оценку морально-волевых качеств психологами, оценку медицинскими работниками состояния здоровья».



Свой профессиональный праздник 9 ноября отметили офицеры специального отряда быстрого реагирования - сокращенно СОБР. Примечательно, что встретили они его на полигоне.Борьба с экстремизмом и терроризмом, освобождение заложников, задержание особо опасных преступников - все это входит в задачи специального отряда быстрого реагирования. Учения СОБРа максимально приближены к реальным боевым условиям, здесь оттачивается мастерство стрельбы и планирования тактических операций.Командир тульского отряда отметил, что попасть в СОБР совсем не просто: «Случайных людей в подразделении не бывает. Службе предшествует жесткий отбор кандидатов, который включает оценку морально-волевых качеств психологами, оценку медицинскими работниками состояния здоровья».





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