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НОВОСТИ | Общество



10.11.2017 10:44 Семья Коломиец на фермерский грант закупит молочных коров
Татьяна Смирнова

Семья Коломиец на фермерский грант закупит молочных коров

| фото |
Уехать из столицы в глубинку и заняться здесь сельским хозяйством. На такую авантюру решится не каждый. Чета известных московских юристов в фермерство вложила практически все свое состояние. Отец семейства - к тому же ещё и один из первых в стране разработчиков коптера, автор захватывающей аэросьемки для известных фильмов - сейчас глава крестьянско-фермерского хозяйства. Бок о бок с ним трудятся дети и жена.

«У нас был капитал, как нам казалось, немаленький, поэтому решили, что можем позволить себе жить на природе, дышать чистым воздухом. Когда сюда приехали, поняли, что нужно чем-то заниматься, чтобы была копейка на каждый день, даже чтобы оплачивать электричество и газ», - рассказала Елена Коломиец, супруга главы КФХ.

Пробовали все – растениеводство, садоводство, птицеводство. Сейчас ферма специализируется на мясном животноводстве. Направление, которым в области занимаются единицы, в частности из-за долгого срока окупаемости. Ставку фермер сделал на гелефордов.

Мясо хорошего качества. Эта порода спокойная, неприхотливая к еде и условиям содержания, - говорит глава хозяйства Андрей Коломиец. - Стоящая в корне проблема – забой, реализация мяса. Правила разрабатывались с учетом того, как это удобно проверяющим службам, а не производителям и потребителям».

Сейчас идёт строительство фермы с молочным цехом. На грант регионального минсельхоза будут закуплены коровы айширской породы для молочного животноводства, а также скоростной обмотчик для упаковки рулонов сенажа. «Машина, которую мы собираемся купить, делает тот же самый корм, но экономит деньги. Почти в два раза должны сократиться затраты во время уборки», - планирует сын главы хозяйства Дмитрий Коломиец.

Сейчас семья Коломиец кормом своих животных обеспечивает с лихвой. Даже есть возможность продавать сенаж. Но до окупаемости – еще работать и работать. Коптеры для мужчин семейства сейчас скорее хобби, помогающее осмотреть свои владения сверху и разумно продумать планировку фермы.
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