НОВОСТИ | Общество







10.11.2017 10:18 Фильм Виталия Моторина взял спецприз фестиваля «СМИ против коррупции» Вести-Тула





| фото |



Премьера документального фильма «Путёвка в ад», посвящённого работе сотрудников правоохранительных органов по выявлению пособников запрещённой в России организации «Исламское государство», состоялась 2 октября в тульском эфире телеканала «Россия 24». Всего на победу в 10 номинациях претендовало 150 работ.



«Мы очень рады очередной победе Тульского филиала ВГТРК, я очень рад за моего коллегу Виталия Моторина, - говорит директор Тульского филиала ВГТРК Сергей Белов. - Это коллективный труд – без поддержки Следственного комитета, ФСБ, полицейских, прокуратуры такого материала бы не было. Всех с очередной победой тульских «Вестей».



Очередная награда - в копилке журналистов телерадиокомпании «Тула»! На проходящем в Калуге Всероссийском конкурсе телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции» специальным призом была отмечена работа специального корреспондента Виталия Моторина.Премьера, посвящённого работе сотрудников правоохранительных органов по выявлению пособников запрещённой в России организации «Исламское государство», состоялась 2 октября в тульском эфире телеканала «Россия 24». Всего на победу в 10 номинациях претендовало 150 работ.«Мы очень рады очередной победе Тульского филиала ВГТРК, я очень рад за моего коллегу Виталия Моторина, - говорит директор Тульского филиала ВГТРК Сергей Белов. - Это коллективный труд – без поддержки Следственного комитета, ФСБ, полицейских, прокуратуры такого материала бы не было. Всех с очередной победой тульских «Вестей».





Читать @gtrktula

















