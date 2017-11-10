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НОВОСТИ | Общество



10.11.2017 10:18 Фильм Виталия Моторина взял спецприз фестиваля «СМИ против коррупции»
Вести-Тула

Фильм Виталия Моторина взял спецприз фестиваля «СМИ против коррупции»

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Очередная награда - в копилке журналистов телерадиокомпании «Тула»! На проходящем в Калуге Всероссийском конкурсе телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции» специальным призом была отмечена работа специального корреспондента Виталия Моторина.

Премьера документального фильма «Путёвка в ад», посвящённого работе сотрудников правоохранительных органов по выявлению пособников запрещённой в России организации «Исламское государство», состоялась 2 октября в тульском эфире телеканала «Россия 24». Всего на победу в 10 номинациях претендовало 150 работ.

«Мы очень рады очередной победе Тульского филиала ВГТРК, я очень рад за моего коллегу Виталия Моторина, - говорит директор Тульского филиала ВГТРК Сергей Белов. - Это коллективный труд – без поддержки Следственного комитета, ФСБ, полицейских, прокуратуры такого материала бы не было. Всех с очередной победой тульских «Вестей».
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