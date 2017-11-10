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10.11.2017 09:52 На станции «Кимовск» открылся первый в России музей 100-летия Октябрьской революции Виталий Моторин





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Не просто ремонтировать, но превращать старые вокзалы в исторические и культурные центры – идея, появившаяся именно у железнодорожников нашего региона. «В России подобных музеев на железнодорожных станциях нет, а у нас это уже двенадцатый. Уверен, что это ещё одна точка притяжения для жителей и туристов», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Революционные матросы и комиссары, лозунги, алые знамена и старинный поезд вместо броневичка - само открытие этой станции напоминало не то спектакль, не то настоящий митинг.



Открытая в дни празднования 100-летия Великой октябрьской революции в городе, названном в честь коммунистического интернационала молодежи, железнодорожная станция «Кимовск» является не только воплощением советской стилистики, но и советской истории в новом туристическом маршруте на карте Тульской области. Маршруте, путешествовать по которому предлагают на поездах.



Московский Вокзал в Туле, иллюстрирующий Великую Отечественную, станция «Щёкино», повествующая о творчестве Толстого и веке 19-м, как и многие другие вокзалы - звенья все той же туристической цепи.



Экскурсовод Кимовского историко-краеведческого музея Наталья Кипарина рассказала, что «здесь был белогвардейский мятеж, люди были расстреляны. Здесь были революционные митинги. Всё, что в тот период испытывала страна, испытывала и маленькая станция «Епифань».



«Новый туристический маршрут, я уверен, привлечет максимальное количество туристов. Традиционно на Тульской земле такие мероприятия проводятся минимум раз в год», - заметил начальник Московской железной дороги Владимир Молдавер.



«Поразило воссоздание духа того времени, мы стали как бы участниками событий, что очень впечатляет», - говорит ветеран Российских железных дорог Владимир Глушко.



История страны, как обычно на подобных станциях, переплетена здесь с историей железных дорог. Селедку и галоши в эти места как гуманитарную помощь в годы революции доставляли именно поездами - примерно такими как этот. Все эти детали на дюжине станций Тульской области вместе создают проект, аналогов которому в России еще нет.



Ещё несколько месяцев назад здесь был обычный вокзал провинциального города. Это печальное зрелище. Его сменили благоустроенная территория, отреставрированное здание вокзала и первый на сегодняшний день в России музей столетия Октябрьской революции, расположенный прямо рядом с залом ожидания.Не просто ремонтировать, но превращать старые вокзалы в исторические и культурные центры – идея, появившаяся именно у железнодорожников нашего региона. «В России подобных музеев на железнодорожных станциях нет, а у нас это уже двенадцатый. Уверен, что это ещё одна точка притяжения для жителей и туристов», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Революционные матросы и комиссары, лозунги, алые знамена и старинный поезд вместо броневичка - само открытие этой станции напоминало не то спектакль, не то настоящий митинг.Открытая в дни празднования 100-летия Великой октябрьской революции в городе, названном в честь коммунистического интернационала молодежи, железнодорожная станция «Кимовск» является не только воплощением советской стилистики, но и советской истории в новом туристическом маршруте на карте Тульской области. Маршруте, путешествовать по которому предлагают на поездах.Московский Вокзал в Туле, иллюстрирующий Великую Отечественную, станция «Щёкино», повествующая о творчестве Толстого и веке 19-м, как и многие другие вокзалы - звенья все той же туристической цепи.Экскурсовод Кимовского историко-краеведческого музея Наталья Кипарина рассказала, что «здесь был белогвардейский мятеж, люди были расстреляны. Здесь были революционные митинги. Всё, что в тот период испытывала страна, испытывала и маленькая станция «Епифань».«Новый туристический маршрут, я уверен, привлечет максимальное количество туристов. Традиционно на Тульской земле такие мероприятия проводятся минимум раз в год», - заметил начальник Московской железной дороги Владимир Молдавер.«Поразило воссоздание духа того времени, мы стали как бы участниками событий, что очень впечатляет», - говорит ветеран Российских железных дорог Владимир Глушко.История страны, как обычно на подобных станциях, переплетена здесь с историей железных дорог. Селедку и галоши в эти места как гуманитарную помощь в годы революции доставляли именно поездами - примерно такими как этот. Все эти детали на дюжине станций Тульской области вместе создают проект, аналогов которому в России еще нет.





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