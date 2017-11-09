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НОВОСТИ | Общество



09.11.2017 18:26 В Епифани открылся Центр казачьей культуры
Вести-Тула

В Епифани открылся Центр казачьей культуры

| фото |
Отныне у епифанского казачества появился свой дом. В древнем селе Кимовского района открылся Центр казачьей культуры. Расположился он в новом клубе, построенном по федеральной программе развития сельских территорий. На открытии и первом концерте сегодня побывал глава региона Алексей Дюмин.

Кроме большого и многофункционального зала, в новом ДК появятся несколько интерактивных кабинетов, а, пожалуй, главной изюминкой стала площадка, стилизованная под настоящий курень - так издревле свое жилище называли сами казаки. Жители Епифани уверены, что их село можно считать одним из исторических центров развития казачества в России. Впрочем, кроме казаков квартировать в новом здании будут и детские кружки.

«С учётом того, что я вхожу в Совет по делам казачества при Президенте РФ, моя прямая обязанность – вас поддерживать», - сказал губернатор Алексей Дюмин.
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