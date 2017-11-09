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09.11.2017 17:19 В Туле появились филимоновские игрушки выше человеческого роста Вести-Тула





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Как рассказал начальник Главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков, «улица Октябрьская – ворота из Москвы, так что все гости города и туляки всегда будут любоваться. Эта композиция будет ещё и новогодним подарком».



Вскоре к фигурам добавится резиновое покрытие, чтобы развлечения были абсолютно безопасными, и настоящая живая ёлка более 10 метров в высоту.



В тульском Заречье появились филимоновские игрушки выше человеческого роста. Более того, уже на следующей неделе туляки смогут прокатиться на филимоновских качелях и каруселях. По инициативе губернатора Алексея Дюмина сквер возле храма Сергия Радонежского дополнят 11 скульптур. Похожей площадки в нашем городе ещё нет.Как рассказал начальник Главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков, «улица Октябрьская – ворота из Москвы, так что все гости города и туляки всегда будут любоваться. Эта композиция будет ещё и новогодним подарком».Вскоре к фигурам добавится резиновое покрытие, чтобы развлечения были абсолютно безопасными, и настоящая живая ёлка более 10 метров в высоту.





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