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09.11.2017 16:34 В Урванском лесу появится памятный знак «Символ морской славы новомосковцев» Вести-Тула





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Надо сказать, у тульского сухопутного края вообще особые отношения с морскими просторами. Вспомним полярных мореплавателей, путешественников Алексея Скуратова, Татьяну Прончищеву, Всеволода Руднева - командира легендарного «Варяга». А в 1996 году связи с Морфлотом укрепило шефство над атомной подводной лодкой «Новомосковск». По оценке специалистов, последняя из семи лодок советского проекта «Дельфин» оказалась одной из самых удачных. Службу на ней несли и наши земляки.



На территории мемориального комплекса в Урванском лесу Новомосковска появится памятный знак «Символ морской славы новомосковцев».Надо сказать, у тульского сухопутного края вообще особые отношения с морскими просторами. Вспомним полярных мореплавателей, путешественников Алексея Скуратова, Татьяну Прончищеву, Всеволода Руднева - командира легендарного «Варяга». А в 1996 году связи с Морфлотом укрепило шефство над атомной подводной лодкой «Новомосковск». По оценке специалистов, последняя из семи лодок советского проекта «Дельфин» оказалась одной из самых удачных. Службу на ней несли и наши земляки.

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