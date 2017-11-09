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НОВОСТИ | Общество



09.11.2017 15:55 В Тульской области собрались защитники детей из 80 регионов России
Вести-Тула

В Тульской области собрались защитники детей из 80 регионов России

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В вопросах защиты детей Тульская область - в рядах флагманов по стране. Поэтому именно у нас состоялось четвёртое Всероссийское совещание по работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В Тулу съехались 500 участников из 80 регионов России.

Специалистам предстоит провести и пройти более 10 мастер-классов, которые касаются профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работе с неблагополучными семьями, роли специальных учебно-воспитательных учреждений. Далеко не во всех регионах, как в Тульском, практикуется наставничество для детей, совершивших правонарушение. Также Тульская область сильна в создании и организации работы банка данных подростков и семей, оказавшихся в социально-опасном положении.

По словам ответственного секретаря комиссии ПДН Алтайского края Ольги Сафоновой, «в Тульской области мы надеемся почерпнуть опыт по налаживанию системы учёта ребятишек, родителей, которым необходима помощь, чтобы права и интересы детей были максимально защищены».

Уполномоченный по правам ребёнка в тульской области Наталия Зыкова заметила, что «все субъекты выстраивают работу таким образом, чтобы это не было только контролирующей, карательной функцией, а нужно выработать такой план работы с семьёй, выстроить взаимодействие между субъектами, которое будет нацелено на помощь, на выход из кризисной ситуации и сохранение семьи для ребёнка».
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