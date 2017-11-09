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09.11.2017 13:32 Инвалид из Новомосковска стал "заложником" в собственной квартире Алексей Еремин





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«Мне очень хочется гулять с семьей, с детьми, но я не могу выйти на улицу. А ведь я тоже человек, тоже хочу выйти на улицу. Прогулки мне просто необходимы для здоровья. Как юристу и общественному деятелю мне необходимо участвовать в судебных процессах, в других мероприятиях. А я не могу выйти», - говорит Вячеслав.



Несколько лет назад он женился. Вместе с детьми и с супругой переехал в город-химиков, где семья Егоровых приобрела собственное жильё на первом этаже. Пандуса в доме изначально не оказалось, но Вячеслав рассчитывал на то, что со временем он сможет сделать себе отдельный выход из квартиры, чтобы на коляске самостоятельно покидать её пределы.



«Мы думали, что можно будет вбить металлические сваи и на них поставить балкон. Это делается просто и недорого – в районе 200 тысяч рублей. Но так как этот дом старый, сделан из шлакоблочного кирпича, то нужно делать фундамент. Уже год прошел и ничего нет», - рассказывает Елена Егорова.



Силами городской администрации было проведено общее собрание жильцов, высказавшихся «за» такие изменения конструкции дома и даже составлена смета, но на этом всё и закончилось. «Мероприятия, которые выполняются по специальному заказу инвалида или членов его семьи, оплачиваются за их счет», – говорит заместитель главы администрации города Новомосковска Наталия Слободяник.



Цена вопроса более полумиллиона рублей – у семьи Егоровых таких денег просто нет. Вячеслав обратился в региональное министерство труда и соцзащиты. Как рассказала директор департамента социальной политики министерства труда и социальной политики Инна Щербакова, «…ведется работа с благотворительным фондом «География добра». С его помощью была оказана помощь многим людям, живущим в нашем регионе. Но, к сожалению, история Вячеслава Егорова пока не очень затронула благотворителей. За полгода была собрана очень незначительная сумма».



За полгода фонд смог собрать для Вячеслава 15 тысяч рублей. Сегодня семья Егоровых продолжает надеяться, что все обещания данные им чиновниками в рамках их полномочий не будут забыты. Впрочем, проблемы доступной среды знакомы каждому инвалиду нашего региона, об этом говорят и постоянные мониторинги, проводимые на территории области.



По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Тульской области Михаила Глухова, «…порой доступная среда у нас выглядит довольно комично. Например, пандусы, которые сделаны для галочки». На территории региона реализуется программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы. Именно благодаря ей сегодня маломобильные группы получают возможность свободно передвигаться по городу, иметь доступ к объектам социальной инфраструктуры и транспорту.



Но, как показывает практика, за тем как реализуется данная программа, нужен постоянный контроль, как со стороны муниципалитетов, так и со стороны самой общественности, а иначе никак.





Новомосковский юрист Вячеслав Егоров инвалид 1 группы. У молодого человека тяжёлая форма ДЦП, сложная речь и неработающие руки. Правовой неграмотностью инвалидов часто пользуются, именно поэтому, не смотря ни на что, теперь он помогает тем, кто в этом нуждается. Но сегодня юристу с ограниченными возможностями и самому нужна помощь.«Мне очень хочется гулять с семьей, с детьми, но я не могу выйти на улицу. А ведь я тоже человек, тоже хочу выйти на улицу. Прогулки мне просто необходимы для здоровья. Как юристу и общественному деятелю мне необходимо участвовать в судебных процессах, в других мероприятиях. А я не могу выйти», - говорит Вячеслав.Несколько лет назад он женился. Вместе с детьми и с супругой переехал в город-химиков, где семья Егоровых приобрела собственное жильё на первом этаже. Пандуса в доме изначально не оказалось, но Вячеслав рассчитывал на то, что со временем он сможет сделать себе отдельный выход из квартиры, чтобы на коляске самостоятельно покидать её пределы.«Мы думали, что можно будет вбить металлические сваи и на них поставить балкон. Это делается просто и недорого – в районе 200 тысяч рублей. Но так как этот дом старый, сделан из шлакоблочного кирпича, то нужно делать фундамент. Уже год прошел и ничего нет», - рассказывает Елена Егорова.Силами городской администрации было проведено общее собрание жильцов, высказавшихся «за» такие изменения конструкции дома и даже составлена смета, но на этом всё и закончилось. «Мероприятия, которые выполняются по специальному заказу инвалида или членов его семьи, оплачиваются за их счет», – говорит заместитель главы администрации города Новомосковска Наталия Слободяник.Цена вопроса более полумиллиона рублей – у семьи Егоровых таких денег просто нет. Вячеслав обратился в региональное министерство труда и соцзащиты. Как рассказала директор департамента социальной политики министерства труда и социальной политики Инна Щербакова, «…ведется работа с благотворительным фондом «География добра». С его помощью была оказана помощь многим людям, живущим в нашем регионе. Но, к сожалению, история Вячеслава Егорова пока не очень затронула благотворителей. За полгода была собрана очень незначительная сумма».За полгода фонд смог собрать для Вячеслава 15 тысяч рублей. Сегодня семья Егоровых продолжает надеяться, что все обещания данные им чиновниками в рамках их полномочий не будут забыты. Впрочем, проблемы доступной среды знакомы каждому инвалиду нашего региона, об этом говорят и постоянные мониторинги, проводимые на территории области.По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Тульской области Михаила Глухова, «…порой доступная среда у нас выглядит довольно комично. Например, пандусы, которые сделаны для галочки». На территории региона реализуется программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы. Именно благодаря ей сегодня маломобильные группы получают возможность свободно передвигаться по городу, иметь доступ к объектам социальной инфраструктуры и транспорту.Но, как показывает практика, за тем как реализуется данная программа, нужен постоянный контроль, как со стороны муниципалитетов, так и со стороны самой общественности, а иначе никак.











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