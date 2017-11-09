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09.11.2017 12:55 Тридцать лет назад в состав ВМФ была введена подводная лодка «Тула» "Вести-Тула"





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В эти дни после ремонта она готовится к продолжению службы в составе подводных сил Северного флота, как составляющая часть морских Стратегических ядерных сил государства. Накануне в Северодвинске побывала делегация от администрации города Тулы и поздравила подшефный экипаж с юбилеем.





Среди значимых для нашего оружейного края событий отметим 30-летие со дня вступления в боевой состав военно-морского флота атомной подводной лодки, в августе 1995 года получившей имя «Тула» и тогда же ставшей нашей общей подшефной.В эти дни после ремонта она готовится к продолжению службы в составе подводных сил Северного флота, как составляющая часть морских Стратегических ядерных сил государства. Накануне в Северодвинске побывала делегация от администрации города Тулы и поздравила подшефный экипаж с юбилеем.

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