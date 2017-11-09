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09.11.2017 12:42 Губернатор дал поручение держать на контроле ситуацию с коммуникациями "Вести-Тула"





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В первую очередь речь шла о ситуации, которая произошла 7 ноября в Ясногорске, где из-за порыва магистральной трубы без воды остались более 16 тысяч жителей. Глава администрации муниципального образования Владимир Мухин доложил, что в ночь с 7 на 8 ноября проблема была устранена.



Губернатор дал поручение всем главам администраций держать на контроле ситуацию с коммуникациями и реагировать на возникающие проблемы. «В зиму мы пока не вступили, нагрузка не сети пока не велика. Но все службы должны быть готовы к слаженным действиям в чрезвычайных ситуациях», - отметил глава региона.

Действия чёткие - потери минимальные. Именно с этих слов глава региона Алексей Дюмин начал оперативное совещание областного правительства, состоявшееся накануне.В первую очередь речь шла о ситуации, которая произошла 7 ноября в Ясногорске, где из-за порыва магистральной трубы без воды остались более 16 тысяч жителей. Глава администрации муниципального образования Владимир Мухин доложил, что в ночь с 7 на 8 ноября проблема была устранена.Губернатор дал поручение всем главам администраций держать на контроле ситуацию с коммуникациями и реагировать на возникающие проблемы. «В зиму мы пока не вступили, нагрузка не сети пока не велика. Но все службы должны быть готовы к слаженным действиям в чрезвычайных ситуациях», - отметил глава региона.











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