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09.11.2017 12:26 Суд оставил без изменений решение о приговоре Игорю Каенкову "Вести-Тула"





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Вместе с директором санатория «Егнышёвка» Людмилой Дудченко он продал участок земли в особо охраняемой зоне в почти 60 раз дешевле её рыночной цены. Дудченко была оправдана по амнистии. Приговор же Каенкову оставили без изменений, он вступил в законную силу.







Тульский областной суд отклонил апелляцию экс-депутата и оставил без изменений решение о приговоре Игорю Каенкову. Бывший депутат и экс-руководитель Тульской федерации профсоюзов был приговорён к четырем годам заключения за мошенничество с землёй и превышение должностных полномочий.Вместе с директором санатория «Егнышёвка» Людмилой Дудченко он продал участок земли в особо охраняемой зоне в почти 60 раз дешевле её рыночной цены. Дудченко была оправдана по амнистии. Приговор же Каенкову оставили без изменений, он вступил в законную силу.

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