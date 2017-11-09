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09.11.2017 11:55 Тульская область на втором месте по реализации программы капитального ремонта София Гафарова, Надежда Долгих





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Пожеланий у жителей было немало. Здесь давно жаловались на отсутствие отмостки, обшарпанные порожки, перекошенные рамы, ржавые водостоки. Особенно ужасал и угнетал цвет фасада. Все было исправлено за 4 месяца.



Подобно этому дому в регионе в этом году было капитально отремонтировано еще 18 объектов культурного наследия. Большинство это исторические здания, которые содержат в архитектуре здания ротонду, бельведеры, балюстрады. Что касается подрядных организаций, на которых многие обожглись еще в начале реализации программы, то сегодня эта проблема решена.



«Отбор происходит в два этапа. Подрядные организации обязательно должны обладать наличием опыта по капитальному ремонту объектов, кроме того, у них в штате должны быть специалисты, у них не должно быть задолженности по налогам, и они не должны быть в реестре недобросовестных поставщиков», - рассказывает первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Тульской области Константин Лопухов.



Почти две тысячи видов работ, относящихся к капитальному ремонту, проведено на тысяче домов в этом году. На сегодня остался небольшой процент внутренних работ по электроснабжению, водоотведению и водоснабжению. В следующем году объемы капремонта значительно увеличатся. В планах почти 1100 домов и 2,5 тысячи видов работ.

Одним из новшеств программы капремонта стало возможность ремонтировать исторические объекты с сохранением старых элементов декора. Тула, проспект Ленина, 70. Дом непростой, относящийся к объектам культурного наследия. А потому капитальный ремонт здания могли доверить только организации, имеющей специальную лицензию. Здесь предстояло отремонтировать крышу и фасад, которые были не тронуты больше полувека. При этом нужно было бережно сохранить исторические элементы здания.Пожеланий у жителей было немало. Здесь давно жаловались на отсутствие отмостки, обшарпанные порожки, перекошенные рамы, ржавые водостоки. Особенно ужасал и угнетал цвет фасада. Все было исправлено за 4 месяца.Подобно этому дому в регионе в этом году было капитально отремонтировано еще 18 объектов культурного наследия. Большинство это исторические здания, которые содержат в архитектуре здания ротонду, бельведеры, балюстрады. Что касается подрядных организаций, на которых многие обожглись еще в начале реализации программы, то сегодня эта проблема решена.«Отбор происходит в два этапа. Подрядные организации обязательно должны обладать наличием опыта по капитальному ремонту объектов, кроме того, у них в штате должны быть специалисты, у них не должно быть задолженности по налогам, и они не должны быть в реестре недобросовестных поставщиков», - рассказывает первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Тульской области Константин Лопухов.Почти две тысячи видов работ, относящихся к капитальному ремонту, проведено на тысяче домов в этом году. На сегодня остался небольшой процент внутренних работ по электроснабжению, водоотведению и водоснабжению. В следующем году объемы капремонта значительно увеличатся. В планах почти 1100 домов и 2,5 тысячи видов работ.











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