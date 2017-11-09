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НОВОСТИ | Общество



09.11.2017 11:29 Для участия в «Народном бюджете» отобрали 523 заявки
"Вести-Тула"



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В Тульской области сформирована программа «Народный бюджет» на 2018 год. Итоги заявочной компании были подведены накануне в ходе оперативного совещания в правительстве региона под председательством губернатора Алексея Дюмина.

Как рассказал министр внутренней политики правительства Тульской области Антон Агеев, «…для участие в программе «Народный бюджет» отобрано 523 заявки на общую сумму 796 млн. рублей. Из которых доля Тульской области составляет 500 млн. рублей, доля муниципальных образований 153 млн. рублей, доля жителей и благотворителей 143 млн. рублей. 34% или 177 заявок – это ремонт в учреждениях образования, 25% или 131 заявка – ремонт дорог, 32 заявки – ремонт крыш в многоквартирных домах».

В повестке дня заседания были также вопросы реализации в регионе программы капитального ремонта многоквартирных домов. По словам первого заместителя генерального директора Фонда капремонта Тульской области Константина Лопухова, на данный момент ремонт проводится во всех запланированных домах и близится к завершению.
















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