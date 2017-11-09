Неизбежное:
Капремонт дорожает
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Матвей:
Путь к жизни
Чудо-коза:
Молоко-мороженое


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



09.11.2017 11:02 Из старицы реки Упы вывезут десятки тысяч кубометров ила
Алина Фурсенко



| фото |
Башня водяных ворот, по задумке архитекторов именно она должна открыть тулякам путь на новую набережную. По иронии судьбы именно отсюда сегодня лучше всего видны первые шаги, здесь начали монтировать оборудование. Сначала как в хорошей скульптуре - отсекаем все лишнее. Чистим берега от мусора и очищаем дно. По подсчетам специалистов здесь залегает порядка 43 тысяч кубометров ила.

Этот ил может и Тульскому кремлю ровесник. 300 лет дно не чистили точно, с момента основания оружейного завода. Теперь каждый день в старом русле Упы будет становиться на 900 кубов меньше илистой древности.

«Ил будет вывозиться на полигон. Дело в том, что эта технология позволяет уменьшить объемы ила изымаемого в 2- 2,5 раза. Вывозится уже совершенно сухой грунт», - рассказывает директор ООО «Акватория» Андрей Баринов.

Правда, кроме этого в русле чего только не находят, железяки всех мастей. Технология отрабатывалась в столице - при чистке Яузы, например, и прудов в Царицыно. Дел тут по подсчетам специалистов месяца на четыре, придется уходить в зиму, но оборудование позволит работать до 20 градусов мороза. По словам Андрея Баринова, «…глубина старицы будет порядка двух метров. Будет произведена отсыпка дна щебнем и песком».

Поверхность реки и ее берега украсят растения от водные лилии до декоративной осоки. Впрочем, до этого пока далеко, а вот старинные корпуса ТОЗа уже глядят на большую стройку обновленными фасадами, ведь совсем скоро они перестанут спрятаться за кремлевской стеной. И нужно быть готовыми вписаться в пейзаж.
















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.