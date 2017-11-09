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09.11.2017 11:02 Из старицы реки Упы вывезут десятки тысяч кубометров ила Алина Фурсенко





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Этот ил может и Тульскому кремлю ровесник. 300 лет дно не чистили точно, с момента основания оружейного завода. Теперь каждый день в старом русле Упы будет становиться на 900 кубов меньше илистой древности.



«Ил будет вывозиться на полигон. Дело в том, что эта технология позволяет уменьшить объемы ила изымаемого в 2- 2,5 раза. Вывозится уже совершенно сухой грунт», - рассказывает директор ООО «Акватория» Андрей Баринов.



Правда, кроме этого в русле чего только не находят, железяки всех мастей. Технология отрабатывалась в столице - при чистке Яузы, например, и прудов в Царицыно. Дел тут по подсчетам специалистов месяца на четыре, придется уходить в зиму, но оборудование позволит работать до 20 градусов мороза. По словам Андрея Баринова, «…глубина старицы будет порядка двух метров. Будет произведена отсыпка дна щебнем и песком».



Поверхность реки и ее берега украсят растения от водные лилии до декоративной осоки. Впрочем, до этого пока далеко, а вот старинные корпуса ТОЗа уже глядят на большую стройку обновленными фасадами, ведь совсем скоро они перестанут спрятаться за кремлевской стеной. И нужно быть готовыми вписаться в пейзаж.



Башня водяных ворот, по задумке архитекторов именно она должна открыть тулякам путь на новую набережную. По иронии судьбы именно отсюда сегодня лучше всего видны первые шаги, здесь начали монтировать оборудование. Сначала как в хорошей скульптуре - отсекаем все лишнее. Чистим берега от мусора и очищаем дно. По подсчетам специалистов здесь залегает порядка 43 тысяч кубометров ила.Этот ил может и Тульскому кремлю ровесник. 300 лет дно не чистили точно, с момента основания оружейного завода. Теперь каждый день в старом русле Упы будет становиться на 900 кубов меньше илистой древности.«Ил будет вывозиться на полигон. Дело в том, что эта технология позволяет уменьшить объемы ила изымаемого в 2- 2,5 раза. Вывозится уже совершенно сухой грунт», - рассказывает директор ООО «Акватория» Андрей Баринов.Правда, кроме этого в русле чего только не находят, железяки всех мастей. Технология отрабатывалась в столице - при чистке Яузы, например, и прудов в Царицыно. Дел тут по подсчетам специалистов месяца на четыре, придется уходить в зиму, но оборудование позволит работать до 20 градусов мороза. По словам Андрея Баринова, «…глубина старицы будет порядка двух метров. Будет произведена отсыпка дна щебнем и песком».Поверхность реки и ее берега украсят растения от водные лилии до декоративной осоки. Впрочем, до этого пока далеко, а вот старинные корпуса ТОЗа уже глядят на большую стройку обновленными фасадами, ведь совсем скоро они перестанут спрятаться за кремлевской стеной. И нужно быть готовыми вписаться в пейзаж.











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