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НОВОСТИ | Общество



09.11.2017 10:45 В Туле разыскивают педофила
"Вести-Тула"



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Разыскивается педофил. Накануне утром в Туле на улице Фридриха Энгельса подозреваемый совершил нападение на несовершеннолетнюю девочку с целью насильственных действий. Если вы обладаете любой информацией, просьба сообщить её по телефонам 36-37-88 или 02. В настоящий момент СУСК проводит доследвенную проверку.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «…мужчина не похож на человека, которого Следственный комитет разыскивает за совершение аналогичного преступления на улице Белкина в Туле. То есть это два разных человека. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Девочке не был причинен физический вред. В настоящее время она находится дома».
















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