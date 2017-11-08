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|08.11.2017 20:03 Экономист Михаил Делягин поговорил с туляками об образе будущего России
|Вести-Тула
Сегодня с тульскими студентами встретился российский экономист, публицист и политик, ведущий теле- и радиопрограмм, доктор экономических наук Михаил Делягин. Формат работы был лекция-дискуссия на тему «Образ будущего России». Вопросы задавали самые разные. А после этого Михаил Делягин пообщался с журналистами на радио «Вести-ФМ».
По словам Делягина, «государство научилось обеспечивать развитие, но в точечных, отдельных направлениях, где создаются исключительные условия. Например, в военно-промышленном комплексе, сельхозмашиностроении, в отдельных отраслях химической промышленности – фармацевтике. Главная задача, которая стоит перед страной, - оздоровление социально-экономической политики».
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