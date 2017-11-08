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08.11.2017 19:30 Бывший начальник новомосковской колонии отправится за решётку Вести-Тула





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Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «денежные средства переводились на банковскую карту тёщи начальника, которой он пользовался втайне от неё. Кроме того, мужчина получил денежные средства за предоставление одному из осужденных привилегированных условий отбывания наказания. В общей сложности мужчина получил около 268 тысяч рублей. Приговором суда назначен срок лишения свободы 3 года 3 месяца в исправительной колонии общего режима».



Бывший начальник новомосковской колонии отправится за решётку. Он обвинён в получении денег от осуждённых за возможность незаконной торговли и пользования мобильными телефонами.Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «денежные средства переводились на банковскую карту тёщи начальника, которой он пользовался втайне от неё. Кроме того, мужчина получил денежные средства за предоставление одному из осужденных привилегированных условий отбывания наказания. В общей сложности мужчина получил около 268 тысяч рублей. Приговором суда назначен срок лишения свободы 3 года 3 месяца в исправительной колонии общего режима».







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