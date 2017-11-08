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08.11.2017 19:12 Открепительное удостоверение заменит заявление о включении в список избирателей Вести-Тула





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Прием завершится за пять дней до назначенной для голосования даты. Секретарь Избирательной комиссии Тульской области Николай Климов уточнил, где и когда можно будет подать заявление: «И по месту его регистрации, и по месту его жительства, и по тому месту, где ему понравилось. В территориальной избирательной комиссии, в МФЦ, через единый портал Госуслуг - в период с 31 января и по 12 марта. В участковую избирательную комиссию - с 25 февраля по 12 марта».



Открепительных удостоверений на выборах президента страны больше не будет. Теперь те, кто планирует голосовать не по месту регистрации, должен подать заявление о включении в список избирателей. Причем, сделать это можно будет на любом удобном для избирателя участке. В территориальных избирательных комиссиях, через МФЦ и через портал Госуслуг принимать заявления будут за 45 дней до начала голосования, а в участковых избирательных комиссиях – за 20 дней.Прием завершится за пять дней до назначенной для голосования даты. Секретарь Избирательной комиссии Тульской области Николай Климов уточнил, где и когда можно будет подать заявление: «И по месту его регистрации, и по месту его жительства, и по тому месту, где ему понравилось. В территориальной избирательной комиссии, в МФЦ, через единый портал Госуслуг - в период с 31 января и по 12 марта. В участковую избирательную комиссию - с 25 февраля по 12 марта».







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