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НОВОСТИ | Общество



08.11.2017 18:29 Футболисты новомосковского «Химика» провели заключительный домашний матч года
Вести-Тула

Футболисты новомосковского «Химика» провели заключительный домашний матч года

| фото |
Футболисты новомосковского «Химика» провели заключительный домашний матч года. В 16-м туре первенства зоны «Центр» Второго дивизиона наши земляки сыграли вничью 0:0 с лидером турнира – столичным «Араратом». При этом на 36-й минуте Артём Мингазов не сумел реализовать пенальти. В таблице первенства новомосковцы по-прежнему двенадцатые.

Окончанию футбольного сезона в Новомосковске был посвящён спортивный праздник с участием руководства тульского «Арсенала» и всех команд системы клуба «Химик». Были награждены лучшие новомосковские коллективы, ставшие победителями и призёрами различных турниров. Также призов были удостоены лучшие игроки. Завершился праздник товарищеским матчем, в котором сотрудники новомосковского клуба сыграли вничью 4:4 с «друзьями «Химика».

«Новомосковский футбол не просто жив, а развивается, - заметил глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев. - Благодаря нашим партнерам и старшим товарищам из «Арсенала» мы поднимаемся на другой уровень. Мы улучшаем тренерский состав, качество подготовки юных футболистов. Новомосковск – спортивный город. Футбол здесь любят давно и сильно».
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