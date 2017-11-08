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08.11.2017 18:29 Футболисты новомосковского «Химика» провели заключительный домашний матч года Вести-Тула





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Окончанию футбольного сезона в Новомосковске был посвящён спортивный праздник с участием руководства тульского «Арсенала» и всех команд системы клуба «Химик». Были награждены лучшие новомосковские коллективы, ставшие победителями и призёрами различных турниров. Также призов были удостоены лучшие игроки. Завершился праздник товарищеским матчем, в котором сотрудники новомосковского клуба сыграли вничью 4:4 с «друзьями «Химика».



«Новомосковский футбол не просто жив, а развивается, - заметил глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев. - Благодаря нашим партнерам и старшим товарищам из «Арсенала» мы поднимаемся на другой уровень. Мы улучшаем тренерский состав, качество подготовки юных футболистов. Новомосковск – спортивный город. Футбол здесь любят давно и сильно».



Футболисты новомосковского «Химика» провели заключительный домашний матч года. В 16-м туре первенства зоны «Центр» Второго дивизиона наши земляки сыграли вничью 0:0 с лидером турнира – столичным «Араратом». При этом на 36-й минуте Артём Мингазов не сумел реализовать пенальти. В таблице первенства новомосковцы по-прежнему двенадцатые.Окончанию футбольного сезона в Новомосковске был посвящён спортивный праздник с участием руководства тульского «Арсенала» и всех команд системы клуба «Химик». Были награждены лучшие новомосковские коллективы, ставшие победителями и призёрами различных турниров. Также призов были удостоены лучшие игроки. Завершился праздник товарищеским матчем, в котором сотрудники новомосковского клуба сыграли вничью 4:4 с «друзьями «Химика».«Новомосковский футбол не просто жив, а развивается, - заметил глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев. - Благодаря нашим партнерам и старшим товарищам из «Арсенала» мы поднимаемся на другой уровень. Мы улучшаем тренерский состав, качество подготовки юных футболистов. Новомосковск – спортивный город. Футбол здесь любят давно и сильно».





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