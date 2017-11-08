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08.11.2017 18:06 Дюмин прокомментировал итоги встречи на конференции АСИ Вести-Тула





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Комментируя итоги встречи, Алексей Дюмин отметил, что участие в проекте «Регион 20.35» – важное направление стратегического развития для Тульской области. Регион давно сотрудничает с Агентством стратегических инициатив, и во многих его проектах выступает в качестве пилотного региона. Это даёт Тульской области возможность быстрее внедрять передовые практики, развиваться в ногу со временем, подчеркнул Алексей Дюмин.



В эти дни в Санкт-Петербурге проходит конференция Агентства стратегических инициатив «Национальная технологическая революция 20.35». В мероприятии принимает участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В рамках конференции состоялась встреча высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, на которой обсуждались перспективные вопросы развития регионов. Речь шла о реализации сразу нескольких проектов.Комментируя итоги встречи, Алексей Дюмин отметил, что участие в проекте «Регион 20.35» – важное направление стратегического развития для Тульской области. Регион давно сотрудничает с Агентством стратегических инициатив, и во многих его проектах выступает в качестве пилотного региона. Это даёт Тульской области возможность быстрее внедрять передовые практики, развиваться в ногу со временем, подчеркнул Алексей Дюмин.

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