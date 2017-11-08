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08.11.2017 13:03 В Туле почтили память стражей порядка, погибших при исполнении долга "Вести-Тула"





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После торжественной церемонии состоялся молебен в Успенском соборе Тульского кремля и приём начальником Управления Росгвардии по Тульской области членов семей, погибших собровцев. «Они отдали самое дорогое – жизнь. Ребята навсегда останутся в нашей памяти. Мы помним их подвиг, их имена», - говорит заместитель начальника управления Росгвардии по Тульской области, полковник полиции Сергей Осипченко.



Сегодня утром в тульском сквере на пересечении улиц Каминского и Демонстрации почтили память военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. В преддверии празднования Дня специального отряда быстрого реагирования прошёл митинг с возложением цветов у памятника с участием семей погибших военнослужащих и личного состава СОБР Росгвардии.После торжественной церемонии состоялся молебен в Успенском соборе Тульского кремля и приём начальником Управления Росгвардии по Тульской области членов семей, погибших собровцев. «Они отдали самое дорогое – жизнь. Ребята навсегда останутся в нашей памяти. Мы помним их подвиг, их имена», - говорит заместитель начальника управления Росгвардии по Тульской области, полковник полиции Сергей Осипченко.









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