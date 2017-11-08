Тульская набережная:
Проект-адреналин
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Тульский роддом:
Опасные процедуры
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



08.11.2017 12:16 В Богородицке благоустроили окрестности музея-усадьбы Бобринских
София Гафарова



| фото |
«По указу Екатерины II был построен новый город. Он был настолько красивым, что она говорила, что это не город, а цветник», - так свою пешую экскурсию по Богородицку начинает краевед Виктор Потапов, дополняя культурную программу туристов. Ведь одного посещения дворца Бобринских гостям стало мало. Тем более как уверяет краевед, исторически в дворцовый ансамбль входили и пять исходящих улиц. Осевая называлась Екатерининская, ныне Ленина.

История города богатая и рассказать есть много о чем. Но вот на цветник Богородицк только начинает быть похож. В августе после рабочего визита губернатор области Алексей Дюмин дал поручение навести порядок в парковой зоне. Для этого необходимо было решить проблему со зданием старого летнего кинотеатра. «Демонтаж старого здания мы провели, вывезли весь строительный материал. В настоящее время ведутся масштабные работы по мощению дорожек городского парка», - рассказывает глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин.

Облагораживание дорожек плиткой ведется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На это выделено почти 9 млн. рублей. Плюс 6 млн. на освещение парка, инициаторами здесь стали активные жители, которые приняли участие в программе «Народный бюджет». Плюс по замечанию губернатора в парке опилили и кронировали деревья.

Историческую улицу в достойное состояние привели при содействии Фонда развития Тульской области «Перспектива». Здесь отремонтировали километр проезжей части и два прилегающих тротуара. Также возродился в городе Пушкинский сквер. Как рассказала директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева, до начала работ его состояние было крайне неудовлетворительным.

Как уверяют власти города, благоустройство продолжится и в следующем году. В планах навести порядок и на береговой линии пруда, а так же очистить и сам пруд. Свою лепту в изменения паркового сквера продолжит вносить и фонд «Песпектива», что станет приятным сюрпризом для жителей «Богородицка».
















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.