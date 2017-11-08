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08.11.2017 12:16 В Богородицке благоустроили окрестности музея-усадьбы Бобринских София Гафарова





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История города богатая и рассказать есть много о чем. Но вот на цветник Богородицк только начинает быть похож. В августе после рабочего визита губернатор области Алексей Дюмин дал поручение навести порядок в парковой зоне. Для этого необходимо было решить проблему со зданием старого летнего кинотеатра. «Демонтаж старого здания мы провели, вывезли весь строительный материал. В настоящее время ведутся масштабные работы по мощению дорожек городского парка», - рассказывает глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин.



Облагораживание дорожек плиткой ведется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На это выделено почти 9 млн. рублей. Плюс 6 млн. на освещение парка, инициаторами здесь стали активные жители, которые приняли участие в программе «Народный бюджет». Плюс по замечанию губернатора в парке опилили и кронировали деревья.



Историческую улицу в достойное состояние привели при содействии Фонда развития Тульской области «Перспектива». Здесь отремонтировали километр проезжей части и два прилегающих тротуара. Также возродился в городе Пушкинский сквер. Как рассказала директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева, до начала работ его состояние было крайне неудовлетворительным.



Как уверяют власти города, благоустройство продолжится и в следующем году. В планах навести порядок и на береговой линии пруда, а так же очистить и сам пруд. Свою лепту в изменения паркового сквера продолжит вносить и фонд «Песпектива», что станет приятным сюрпризом для жителей «Богородицка».



«По указу Екатерины II был построен новый город. Он был настолько красивым, что она говорила, что это не город, а цветник», - так свою пешую экскурсию по Богородицку начинает краевед Виктор Потапов, дополняя культурную программу туристов. Ведь одного посещения дворца Бобринских гостям стало мало. Тем более как уверяет краевед, исторически в дворцовый ансамбль входили и пять исходящих улиц. Осевая называлась Екатерининская, ныне Ленина.История города богатая и рассказать есть много о чем. Но вот на цветник Богородицк только начинает быть похож. В августе после рабочего визита губернатор области Алексей Дюмин дал поручение навести порядок в парковой зоне. Для этого необходимо было решить проблему со зданием старого летнего кинотеатра. «Демонтаж старого здания мы провели, вывезли весь строительный материал. В настоящее время ведутся масштабные работы по мощению дорожек городского парка», - рассказывает глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин.Облагораживание дорожек плиткой ведется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На это выделено почти 9 млн. рублей. Плюс 6 млн. на освещение парка, инициаторами здесь стали активные жители, которые приняли участие в программе «Народный бюджет». Плюс по замечанию губернатора в парке опилили и кронировали деревья.Историческую улицу в достойное состояние привели при содействии Фонда развития Тульской области «Перспектива». Здесь отремонтировали километр проезжей части и два прилегающих тротуара. Также возродился в городе Пушкинский сквер. Как рассказала директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева, до начала работ его состояние было крайне неудовлетворительным.Как уверяют власти города, благоустройство продолжится и в следующем году. В планах навести порядок и на береговой линии пруда, а так же очистить и сам пруд. Свою лепту в изменения паркового сквера продолжит вносить и фонд «Песпектива», что станет приятным сюрпризом для жителей «Богородицка».









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