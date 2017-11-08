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НОВОСТИ | Общество



08.11.2017 11:45 СУ СК расследует гибель трех человек в Липках
Виталий Моторин



| фото |
К дому №22 по улице Октябрьской в Липках сегодня весь день несут цветы. Рядом с траурными венками и толпой пришедших на панихиду то и дело снуют специалисты газовой службы. Также многолюдно, вспоминают соседи здесь было и три дня назад. Тогда и были обнаружены тела погибших.

Обычный подъезд типовой пятиэтажки. На этаже четыре квартиры. Именно здесь и произошла трагедия, которая взбудоражила не только соседей, но и без преувеличения все население небольшого городка, где живют менее 10 тысяч человек и конечно многие друг друга знают.

На том, что опасность могла угрожать и ей, Надежда Ефимовна внимания не заостряет. Одна ее соседка погибла, двое других - мать с сыном в больнице. Именно жильцы пятого этажа первыми забили тревогу, когда не смогли достучаться до пожилой женщины и открыть ее дверь, оставленным по-соседски дубликатом. Продолжили серию ужасных находок уже следователи, спустившиеся этажом ниже в квартиру, где жил 46 летний мужчина и его жена. Именно там располагался источник угарного газа.

«На момент происшествия супругов не видели уже двое суток. – Рассказывает старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская. – Все это время в их квартире лилась вода и работала газовая колонка. Кроме того, имеется информация, что пожилая женщина этажом выше отравилась из-за того, что в квартире супругов работала вытяжка, и угарный газ через вентиляцию попал в квартиру женщины».

Двое пострадавших в этой трагедии, были доставлены в терапевтическое отделение Киреевской районной больницы. Как рассказала заместитель главного врача Киреевской районной больницы по лечебной работе Валентина Кириенко, «…их состояние при поступлении было расценено, как удовлетворительное. Они жаловались на головокружение и головную боль. На данный момент угрозы жизни и здоровью нет».

По факту же гибели трех человек областной следственный комитет возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.
















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