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08.11.2017 11:13 Тульский трамвай отметил свое 90-летие Алина Фурсенко





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«Конка, догони цыпленка» - кричали вслед медлительному вагону, запряженному парой лошадей, который катался по Туле с 1888 года, а новенький электрический трамвай, упрекнуть было уже не за что скорость – 30-40 километров в час. Доселе в Оружейной столице была невиданной. Первый маршрут чуть меньше 9 км тянулся от Курского (ныне Московского) вокзала и до южной окраины города Толстовской заставы (теперь это улица Льва Толстого).



Этот вагон уже век прокатался по Туле и еще век может протянуть – размышляет вагоновожатый Роза Фадеева, уж очень надежная техника. Правда, как ей управлять сразу и не поймешь. Нет ни руля, ни педали газа. Есть электричество, трамвай едет. Зато тормоза – целых три. «Включаю контролер, воздушный тормоз - ручной – это стояночный – если я остановилась, а когда экстренное торможение – это электродинамический», - рассказывает Роза Фадеева.



Всем этим премудростям ее обучала женщина, которая старше тульского трамвая на 8 лет – Татьяна Васильева. Она еще молоденькой девчонкой встала за управление трамвая за 3 года до войны. И сразу столкнулась с суровой зимой.



Трамвай здесь, в Криволучье долгое время был единственным средством передвижения. Неудивительно, что выросший здесь Максим Компанец увлекся трамваями не на шутку, сначала собирал модели, фото, старые компостеры, а потом и сам начал делать их точные маленькие копии – из картона. «Такие вагоны в Туле появились в 1965 году. Они вагоны были более нарядные, с алюминиевой накладкой», - рассказывает Максим.



Сейчас в коллекции Максима почти все из тех, что катались по тульским улицам. Только новых моделей, недавно появившихся в Туле пока нет, но обязательно появятся, когда займут свое место в истории тульского трамвая, а он, конечно, отметит еще не один юбилей.



Появление в Туле трамвая стало событием для тех, у кого были деньги на нем прокатиться, и тех, у кого таких денег не было. Проход в мир прогресса стоил 8 копеек. Если 8 копеек все-таки нашлись, это стоимость всего 1 станции, за полторы – 10 , за 2 – 15. А удобств, в общем-то, никаких. В вагоне было очень холодно, и не только пассажирам, но и водителю, так что замерзшее стекло приходилось очищать на каждой станции солью, и дворники здесь конечно тоже ручные.«Конка, догони цыпленка» - кричали вслед медлительному вагону, запряженному парой лошадей, который катался по Туле с 1888 года, а новенький электрический трамвай, упрекнуть было уже не за что скорость – 30-40 километров в час. Доселе в Оружейной столице была невиданной. Первый маршрут чуть меньше 9 км тянулся от Курского (ныне Московского) вокзала и до южной окраины города Толстовской заставы (теперь это улица Льва Толстого).Этот вагон уже век прокатался по Туле и еще век может протянуть – размышляет вагоновожатый Роза Фадеева, уж очень надежная техника. Правда, как ей управлять сразу и не поймешь. Нет ни руля, ни педали газа. Есть электричество, трамвай едет. Зато тормоза – целых три. «Включаю контролер, воздушный тормоз - ручной – это стояночный – если я остановилась, а когда экстренное торможение – это электродинамический», - рассказывает Роза Фадеева.Всем этим премудростям ее обучала женщина, которая старше тульского трамвая на 8 лет – Татьяна Васильева. Она еще молоденькой девчонкой встала за управление трамвая за 3 года до войны. И сразу столкнулась с суровой зимой.Трамвай здесь, в Криволучье долгое время был единственным средством передвижения. Неудивительно, что выросший здесь Максим Компанец увлекся трамваями не на шутку, сначала собирал модели, фото, старые компостеры, а потом и сам начал делать их точные маленькие копии – из картона. «Такие вагоны в Туле появились в 1965 году. Они вагоны были более нарядные, с алюминиевой накладкой», - рассказывает Максим.Сейчас в коллекции Максима почти все из тех, что катались по тульским улицам. Только новых моделей, недавно появившихся в Туле пока нет, но обязательно появятся, когда займут свое место в истории тульского трамвая, а он, конечно, отметит еще не один юбилей.











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