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НОВОСТИ | Общество



08.11.2017 19:48 «Ростелеком» запустил сервис Доверенного электронного документооборота
Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru



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«Ростелеком» запустил сервис Доверенного электронного документооборота для участников электронных торгов, регулируемых Федеральным законом №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Проект стартовал на базе электронных торговых площадок OTC-tender и SETonline. Сервис реализован на базе Национальной системы «Электронный документ» (НС «ЭД»), разработанной «Ростелекомом». Технологическим партнером проекта выступила компания «РТ Лабс».

Теперь участники электронных торгов могут подключиться к НС «ЭД» прямо в личном кабинете электронных торговых площадок (ЭТП) и оперативно обмениваться электронными документами как с оператором ЭТП, так и со своими контрагентами. Сервис обеспечивает юридически значимый документооборот с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Комплекс услуг по созданию, выдаче и обслуживанию ключей ЭП осуществляет Удостоверяющий центр ПАО «Ростелеком».

В мае 2017 года «Ростелеком» присоединился к сети доверенных операторов электронного документооборота ФНС России. Получение этого статуса позволило компании приступить к организации процесса взаимного обмена электронными документами с дочерними предприятиями, а также привлечь в Национальную Систему «Электронный Документ» более 500 тысяч клиентов и контрагентов Компании.

Для организации межоператорского информационного обмена в 2016 году был разработан Роуминговый центр электронного документооборота «Ростелекома» (РЦ ЭДО), работы по созданию которого выполняла компания «РТ Лабс». Этот программно-аппаратный комплекс позволяет клиентам любого из 40 операторов, подключенных к РЦ ЭДО, обмениваться электронными документами.

«Система электронного документооборота уже успешно используется клиентами и поставщиками «Ростелекома», что позволяет осуществлять оперативный информационный обмен и отказаться от дорогостоящей бумажной корреспонденции. Запуск проекта на электронных торговых площадках – очередной важный шаг к формированию единой экосистемы электронного документооборота», - отмечает Михаил Бондаренко, директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком».

«Площадка OTC.RU занимает первое место среди электронных площадок по количеству заказчиков, работающих в соответствии с 223-ФЗ, и является единственной площадкой, имеющей 28 представительств по всей территории Российской Федерации. Нам важно поддерживать и совершенствовать уровень сервиса для наших клиентов. Наличие Доверенного электронного документооборота на нашей площадке даст нам возможность не только объединить внутренний обмен документацией, но и упростить процесс взаимодействия с контрагентами. Отправка и получение документов будет осуществляться напрямую из учетной системы 1С, что оптимизирует трудозатраты как ЭТП, так и контрагентов», - комментирует Иван Молтасов, руководитель отдела регионального развития Группы электронных площадок ОТС.RU.

«Использование электронного документооборота помогает участникам торгов существенно сократить временные и финансовые затраты, - подчеркивает генеральный директор SETonline Амаль Аль-Ама. - Мы рады выступить технологическим партнером этого важного шага на пути к цифровой экономике».
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