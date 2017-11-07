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НОВОСТИ | Общество



07.11.2017 18:54 Тульский «Тропик» выиграл первый тур чемпионата Студенческой хоккейной лиги России
Вести-Тула

Тульский «Тропик» выиграл первый тур чемпионата Студенческой хоккейной лиги России

| фото |
Тульский «Тропик», представляющий Педагогический университет имени Л. Н. Толстого, стал победителем 1-го тура чемпионата Студенческой хоккейной лиги России. Соревнования завершились в Туле. Наша команда - дебютант подобного турнира - в стартовом туре не оставила шансов соперникам из Волгограда, а затем переиграла хоккеистов Воронежа и Ростова.

Всего же в этом году в студенческих соревнованиях сразятся более 120 команд из 30 регионов. Как заметил управляющий директор Студенческой хоккейной лиги Антон Храмцов, «Тульская область является одним из регионов, который наиболее заинтересован в продвижении хоккея, в том числе и студенческого. Тульская область становится хоккейным регионом, здесь все условия есть, чтобы продолжать прогресс».

Чемпионат студенческой лиги проводится второй сезон подряд, и участие в нём, в первую очередь, принимают команды из регионов, заинтересованных в развитии хоккея. К таким, судя по всему, можно отнести уже и Тульскую область.

По словам председателя Правительства Тульской области Юрия Андрианова, «турнир для нас первый, но он проходит в День народного единства, часть команд приехала из других регионов. Это показывает, что спорт объединяет».
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