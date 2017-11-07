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07.11.2017 18:32 В Тульской области закончилась сезонная вакцинация против гриппа Вести-Тула





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Как рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Горохова, «по итогам прошедшей недели заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на низком уровне. За неделю зарегистрировано 5387 случаев заболевания, что ниже эпидпорога на 37,9%. Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии. Вирусы гриппа пока не циркулируют».



Холодный осенний сезон – самое время обострения сезонных вирусных заболеваний. По мнению медиков, здесь важно вовремя сделать прививку, и осень - самое подходящее для этого время. На данный момент в Тульской области закончилась сезонная вакцинация против гриппа. Вакцина, поступившая в область за счёт средств федерального бюджета, использована полностью, сейчас при желании прививку можно сделать только за свои деньги.Как рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологии Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Горохова, «по итогам прошедшей недели заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на низком уровне. За неделю зарегистрировано 5387 случаев заболевания, что ниже эпидпорога на 37,9%. Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии. Вирусы гриппа пока не циркулируют».







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