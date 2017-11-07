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07.11.2017 16:57 В тульском парке начали вырубку зараженных деревьев ясеня Вести-Тула





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По словам директора ГУ ТО «Тульские парки» Андрея Журавлёва, «эти больные деревья представляют угрозу для здоровых деревьев и для посетителей, так как усохшая верхняя часть дерева может обламываться и падать. Работы по удалению сухостойных деревьев организованы с ноября текущего года по февраль 2018 года. В весенне-осенний период 2018 года нами будет высажено не менее 1000 сортовых саженцев деревьев: ель, сосна, липа, клён».



В Тульском Белоусовском парке срубят около тысячи деревьев ясеня. Виной тому внедрение опасного стволового вредителя – ясеневой изумрудной златки. По утверждению экспертов, насекомое прилетело к нам из Московской области только в начале этого года, однако размножается с огромной скоростью. Единственная мера избавления и предотвращения дальнейшего заражения – своевременная вырубка поражённых участков.По словам директора ГУ ТО «Тульские парки» Андрея Журавлёва, «эти больные деревья представляют угрозу для здоровых деревьев и для посетителей, так как усохшая верхняя часть дерева может обламываться и падать. Работы по удалению сухостойных деревьев организованы с ноября текущего года по февраль 2018 года. В весенне-осенний период 2018 года нами будет высажено не менее 1000 сортовых саженцев деревьев: ель, сосна, липа, клён».





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