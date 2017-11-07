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07.11.2017 18:04 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги Третьего Всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2017!» Вести-Тула





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На конкурс поступило более 3 000 заявок из 76 регионов Российской Федерации.

Победителей определила авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО «Ростелеком», Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Среди участников Конкурса 85,7% женщин и 14,3% мужчин. Возрастные рамки потенциальной аудитории проекта «Азбука Интернета», судя по статистике конкурса за три года, расширяются от 50 до 100 лет и более. Так, рекордом 2017 года стало участие в конкурсе Надежды Петровны Мягких из г. Братска Иркутской области, которой исполнился уже 101 год! Возраст еще четверых участников – более 90 лет.



Общий возраст всех участников конкурса за всю историю его существования – 439 438 лет, в том числе:

2015 год – 105 709 лет;

2016 год – 158 961 год;

2017 год - 174 768 лет.

69% конкурсных работ поступило от пенсионеров, проходивших обучение на специализированных курсах, 31% - обучались самостоятельно, в том числе, по программе «Азбука Интернета». В 2015 году соотношение по этому показателю было 85,3% и 15,7% соответственно.



Пользователями портала gosuslugi.ru являются 74% участников конкурса. Количество работ, рассказывающих об успешном решении самых разных вопросов с помощью портала государственных услуг, уверенно растет с каждым годом:

2015 - 85 работ, это 5.1% от общего количества поступивших на конкурс;

2016 - 121 работа, 4,8%;

2017 - 229 работ, 8,3%.



76% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов, что свидетельствует о достаточно высоком уровне проникновения интернета.

8% участников конкурса сами теперь уже являются преподавателями и обучают компьютерной грамотности пенсионеров.



Победителями в номинациях конкурса стали:



«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»

1 место – Новокщенов Игорь Александрович, Московская область, г. Королев, 64 года

2 место – Комков Виктор Александрович, Нижегородская область, г. Арзамас, 64 года

3 место - Шабанова Маргарита Анатольевна, Тюменская область, Омутинский район, с Шабаново, 56 лет

«Мои интернет-достижения»

1 место – Мальцева Татьяна Николаевна, Кировская область, г. Уржум, 60 лет

2 место – Истомина Екатерина Яковлевна, Красноярский край, г. Минусинск, 59 лет

3 место – Филина Людмила Ивановна, Краснодарский край, г. Каснодар, 70 лет

«Интернет-предприниматель, Интернет - работодатель»

1 место – Веревкина Татьяна Викторовна, Рязанская область, г. Рыбное, 68 лет

2 место – Волкова Тамара Анатольевна, Астраханская область, село Енотаевка, 62 года

3 место – Насыбуллина Роза Рифкатовна, Республика Татарстан, село Старое Дрожжаное, 64 года

«Интернет–краевед»

1 место – Жигачёва Елена Васильевна, Ярославская обл., Угличский р-н. д. Сельцы, 60 лет

2 место – Акимбетова Анфиса Габдулхаевна, Кемеровская область, г. Прокопьевск, 52 года

3 место – Ефремов Сергей Михайлович, Оренбургская область, село Курманаевка, 65 лет

«Интернет-путешественник»

1 место - Житников Михаил Владимирович, Приморский край, г. Уссурийск, 64 года

2 место - Злотников Сергей Глебович, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, 63 года

3 место - Бровина Елена Григорьевна Московская область, г. Серпухов, 72 года



По результатам конкурса был также составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Победителем в номинации «Самый активный регион» второй год подряд стала Республика Татарстан, откуда поступило 464 работы, что составляет 16,7% всех работ, присланных на конкурс.



В топ 10 активных регионов в 2017 году вошли: Красноярский край – 145 участников (5,24%); Ульяновская область – 138 участников (4,99%); Воронежская область – 132 участника (4,77%); Иркутская область – 131 участник (4,74%); Курганская область – 107 участников (3,87%); Кемеровская область – 105 участников (3,80%); Московская область – 100 участников (3,62%); Ростовская область – 94 участника (3,40%); Тюменская область – 86 участников (3,11%).

Конкурс «Спасибо интернету 2017» проводился в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета». Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru



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Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 г. Соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть интернет и повышению качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети.



Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.



2 ноября в Москве, на RIW 2017, состоялась церемония награждения победителей Третьего Всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2017!». Конкурс организован разработчиками программы «Азбука интернета» ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России для пользователей сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности.На конкурс поступило более 3 000 заявок из 76 регионов Российской Федерации.Победителей определила авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ПАО «Ростелеком», Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.Среди участников Конкурса 85,7% женщин и 14,3% мужчин. Возрастные рамки потенциальной аудитории проекта «Азбука Интернета», судя по статистике конкурса за три года, расширяются от 50 до 100 лет и более. Так, рекордом 2017 года стало участие в конкурсе Надежды Петровны Мягких из г. Братска Иркутской области, которой исполнился уже 101 год! Возраст еще четверых участников – более 90 лет.Общий возраст всех участников конкурса за всю историю его существования – 439 438 лет, в том числе:2015 год – 105 709 лет;2016 год – 158 961 год;2017 год - 174 768 лет.69% конкурсных работ поступило от пенсионеров, проходивших обучение на специализированных курсах, 31% - обучались самостоятельно, в том числе, по программе «Азбука Интернета». В 2015 году соотношение по этому показателю было 85,3% и 15,7% соответственно.Пользователями портала gosuslugi.ru являются 74% участников конкурса. Количество работ, рассказывающих об успешном решении самых разных вопросов с помощью портала государственных услуг, уверенно растет с каждым годом:2015 - 85 работ, это 5.1% от общего количества поступивших на конкурс;2016 - 121 работа, 4,8%;2017 - 229 работ, 8,3%.76% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов, что свидетельствует о достаточно высоком уровне проникновения интернета.8% участников конкурса сами теперь уже являются преподавателями и обучают компьютерной грамотности пенсионеров.Победителями в номинациях конкурса стали:«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»1 место – Новокщенов Игорь Александрович, Московская область, г. Королев, 64 года2 место – Комков Виктор Александрович, Нижегородская область, г. Арзамас, 64 года3 место - Шабанова Маргарита Анатольевна, Тюменская область, Омутинский район, с Шабаново, 56 лет«Мои интернет-достижения»1 место – Мальцева Татьяна Николаевна, Кировская область, г. Уржум, 60 лет2 место – Истомина Екатерина Яковлевна, Красноярский край, г. Минусинск, 59 лет3 место – Филина Людмила Ивановна, Краснодарский край, г. Каснодар, 70 лет«Интернет-предприниматель, Интернет - работодатель»1 место – Веревкина Татьяна Викторовна, Рязанская область, г. Рыбное, 68 лет2 место – Волкова Тамара Анатольевна, Астраханская область, село Енотаевка, 62 года3 место – Насыбуллина Роза Рифкатовна, Республика Татарстан, село Старое Дрожжаное, 64 года«Интернет–краевед»1 место – Жигачёва Елена Васильевна, Ярославская обл., Угличский р-н. д. Сельцы, 60 лет2 место – Акимбетова Анфиса Габдулхаевна, Кемеровская область, г. Прокопьевск, 52 года3 место – Ефремов Сергей Михайлович, Оренбургская область, село Курманаевка, 65 лет«Интернет-путешественник»1 место - Житников Михаил Владимирович, Приморский край, г. Уссурийск, 64 года2 место - Злотников Сергей Глебович, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, 63 года3 место - Бровина Елена Григорьевна Московская область, г. Серпухов, 72 годаПо результатам конкурса был также составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Победителем в номинации «Самый активный регион» второй год подряд стала Республика Татарстан, откуда поступило 464 работы, что составляет 16,7% всех работ, присланных на конкурс.В топ 10 активных регионов в 2017 году вошли: Красноярский край – 145 участников (5,24%); Ульяновская область – 138 участников (4,99%); Воронежская область – 132 участника (4,77%); Иркутская область – 131 участник (4,74%); Курганская область – 107 участников (3,87%); Кемеровская область – 105 участников (3,80%); Московская область – 100 участников (3,62%); Ростовская область – 94 участника (3,40%); Тюменская область – 86 участников (3,11%).Конкурс «Спасибо интернету 2017» проводился в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета». Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru* * *Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 г. Соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть интернет и повышению качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети.Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

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