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НОВОСТИ | Экономика



07.11.2017 14:09 Субаренда стала для тульского малого бизнеса стратегией развития
Алексей Еремин

Субаренда стала для тульского малого бизнеса стратегией развития

| фото |
В розничной торговле Алексей Казаков далеко не новичок, свой первый бизнес он начал ещё в 2004 году, но из-за кризиса и высокой конкуренции на рынке его дела пошли на спад. Арендовать отдельное помещение он больше не мог, а построить свой магазин предпринимателю было не по карману.

Несколько лет назад дела Алексея пошли в гору - он первым из щёкинских предпринимателей заключил договор субаренды. Свой кондитерский отдел Алексей открыл в магазине «Пятёрочка». «Очень много продукции – развесные конфеты, дорогие чай, кофе – у них просто не присутствует, поэтому выгодно и удобно у них работать», - рассказал Казаков.

Идея такого сотрудничества проста. Торговая сеть привлекает продавцов тех товаров, которые отсутствуют в ассортименте магазинов, но востребованы у покупателей. Таким образом, посетитель получает комплексное предложение товаров и услуг.

По словам председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяны Лапаевой, «всё на взаимовыгодных условиях. Сети привлекают дополнительных покупателей и предоставляют льготные места».

От такого сотрудничества, прежде всего, выигрывают покупатели, получающие продукцию в том числе от местных производителей.

Председатель ТРО «Опора России» Михаил Глухов считает, что «появилась возможность войти именно местным производителям в сетевые магазины - не только на полках у ритейлера, что очень тяжело. В сети могут войти и фермеры».

Теперь кондитерские магазины предпринимателя торгуют разнообразной продукцией без выходных и праздников. Несмотря на непростую ситуацию в экономике Алексей Казаков раздумывает над запуском ещё одной точки. Новый магазин жители Щёкина увидят уже этой осенью. Похоже, что субаренда для малого бизнеса становится не только стратегией выживания, но и стратегией развития.
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