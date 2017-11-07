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07.11.2017 13:33 7 ноября 1944 года было открыто Тульское суворовское военное училище "Вести-Тула"





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В первом наборе было восемьдесят три мальчика из блокадного Ленинграда, более тридцати сынов полка и юных партизан, уже награждённых орденами и медалями.



Расформированное в 1960 году, с 2016 оно уже в новом качестве было отрыто как Тульское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации.





Особое место в истории Тулы занимает и 7 ноября 1944 года, когда состоялось торжественное открытие Тульского суворовского военного училища.В первом наборе было восемьдесят три мальчика из блокадного Ленинграда, более тридцати сынов полка и юных партизан, уже награждённых орденами и медалями.Расформированное в 1960 году, с 2016 оно уже в новом качестве было отрыто как Тульское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации.

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