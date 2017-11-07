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07.11.2017 13:18 В Туле сложили триколор размером 1066 метров "Вести-Тула"





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Протяженность этих стен 1066 метров, а значит российский триколор именно такого размера и сложили студенты, волонтеры, активисты различных молодежных организаций и юнармейцы из сотен красно-сине-белых заготовок. По словам начальника штаба тульского отделения Юнармии Алексея Маслянкина, «…цель акции – показать свою любовь к нашей Родине, к родному городу»,



Впрочем, единением представителей разных народностей, суть этого праздника не исчерпывается, считает историк, философ и профессор МГУ Сергей Перевезенцев. На его лекцию в музейный комплекс Тульского кремля пришли несколько сотен человек. «Этот праздник, обращаясь в историю, открывает нам дорогу в будущее. Я думаю, в этом отношении для нас должен быть путеводной звездой Александр Сергеевич Пушкин. Он сказал, что любить историю надо такой, какой Бог нам ее дал», - отметил Сергей Перевезенцев.



Примеров общности российских народов особенно много в области культуры. На вопрос что общего между Тулой и Дагестаном, гости открывшейся в Туле экспозиции отвечают - Толстой и Хаджи Мурат. О знаменитом военачальнике, герое одноименной повести русского классика и культуре Кавказа, выставка, на открытие которой специально приехала дочь поэта Расула Гамзатова. Из всех акций ко Дню народного единства эта, пожалуй, наиболее продолжительная. Экспозиция пробудет в Туле до середины декабря.



Отмечать день народного единства Тула начала, когда колокольня Успенского собора пробила 12 часов дня. Здесь на территории Тульского кремля, который никогда не был взят врагом, гостей праздника ждало особое действо. Бесчисленное множество российских флагов и различные знамена, музыка и танцы, все это было лишь началом. Около тысячи человек поднялись на кремлевские стены, чтобы обнять кремль.Протяженность этих стен 1066 метров, а значит российский триколор именно такого размера и сложили студенты, волонтеры, активисты различных молодежных организаций и юнармейцы из сотен красно-сине-белых заготовок. По словам начальника штаба тульского отделения Юнармии Алексея Маслянкина, «…цель акции – показать свою любовь к нашей Родине, к родному городу»,Впрочем, единением представителей разных народностей, суть этого праздника не исчерпывается, считает историк, философ и профессор МГУ Сергей Перевезенцев. На его лекцию в музейный комплекс Тульского кремля пришли несколько сотен человек. «Этот праздник, обращаясь в историю, открывает нам дорогу в будущее. Я думаю, в этом отношении для нас должен быть путеводной звездой Александр Сергеевич Пушкин. Он сказал, что любить историю надо такой, какой Бог нам ее дал», - отметил Сергей Перевезенцев.Примеров общности российских народов особенно много в области культуры. На вопрос что общего между Тулой и Дагестаном, гости открывшейся в Туле экспозиции отвечают - Толстой и Хаджи Мурат. О знаменитом военачальнике, герое одноименной повести русского классика и культуре Кавказа, выставка, на открытие которой специально приехала дочь поэта Расула Гамзатова. Из всех акций ко Дню народного единства эта, пожалуй, наиболее продолжительная. Экспозиция пробудет в Туле до середины декабря.













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