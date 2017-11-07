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07.11.2017 12:52 В Туле 33 многоквартирных дома попадут в программу переселения "Вести-Тула"





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Более тридцати тульских домов попадут в программу переселения из ветхого и аварийного жилья в будущем году. Причём, теперь средства будут заложены в городском бюджете, и программа переходит уже из федерального на муниципальный уровень.



Из проектов по развитию и благоустройству города на ремонт дорог выделено значительно больше средств, чем было потрачено в этом году. Впервые на бюджетные деньги начнут ремонтировать лифты. «Программа по ремонту и замене лифтов предполагает небольшое участие жителей. – Отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов. – Ответственность за капитальный ремонт, в том числе и лифтового хозяйства, лежит на собственниках многоквартирных жилых домов. Программа будет обсуждаться с жителями, но то, что она появилась, это очень важно».



Скоро Тула заиграет новыми красками в вечернее и ночное время. Начинается реализация новых задач по освещению городских зданий. Определены адреса, разработана цветовая палитра по свету. Сделано это для того, чтобы в областной столице была единая световая среда и своя эстетика. Разрабатывали программу специалисты, по чьим проектам сегодня красуется ночная Москва и другие мегаполисы.



В 2018 году 90% расходов городского бюджета пойдет на реализацию 25-ти программ. Львиная доля из них - социальные. Об этом говорили сегодня на оперативном совещании в администрации областного центра. Так дополнительные средства пойдут на повышение зарплаты бюджетникам на 4%, на подорожание завтраков школьникам, выкуп зданий трёх детских садов.Более тридцати тульских домов попадут в программу переселения из ветхого и аварийного жилья в будущем году. Причём, теперь средства будут заложены в городском бюджете, и программа переходит уже из федерального на муниципальный уровень.Из проектов по развитию и благоустройству города на ремонт дорог выделено значительно больше средств, чем было потрачено в этом году. Впервые на бюджетные деньги начнут ремонтировать лифты. «Программа по ремонту и замене лифтов предполагает небольшое участие жителей. – Отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов. – Ответственность за капитальный ремонт, в том числе и лифтового хозяйства, лежит на собственниках многоквартирных жилых домов. Программа будет обсуждаться с жителями, но то, что она появилась, это очень важно».Скоро Тула заиграет новыми красками в вечернее и ночное время. Начинается реализация новых задач по освещению городских зданий. Определены адреса, разработана цветовая палитра по свету. Сделано это для того, чтобы в областной столице была единая световая среда и своя эстетика. Разрабатывали программу специалисты, по чьим проектам сегодня красуется ночная Москва и другие мегаполисы.















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