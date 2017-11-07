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НОВОСТИ | Общество



07.11.2017 12:28 В Туле отметили 100-летие Октябрьской революции
"Вести-Тула"



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Сегодня исполняется 100 лет со Дня революции 1917 года. Для многих поколений россиян 7 ноября долгие десятилетия было главным государственным праздником. С распадом Советского Союза он лишился статуса, но остался в календаре знаменательных дат, как день социалистической революции и легендарного воинского парада на Красной площади столицы в 1941-ом году, с которого его участники напрямую шли на передовую.

Не обошли вниманием столетие октябрьской революции и в Туле. Накануне около тысячи жителей области приняли участие в шествии по проспекту Ленина. В рядах краснознамённой колонны были представители коммунистической партии. Кто-то пришёл с внуками, а то и правнуками, кто-то целыми семьями.

Колонна двигалась от памятника Льву Толстому. В сквере Тулякам-Героям Советского Союза участники шествия возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Конечной точкой движения по традиции стал сквер коммунаров. А в Доме дворянского собрания состоялось торжественное мероприятие в честь столетия Октябрьской революции. Весь антураж зала создавал атмосферу той эпохи.
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